Rock Werchter und der letzte Mann

Jack Johnson, Jack White, Stereophonics oder Pearl Jam: Auch am dritten Tag des bei Luxemburgern beliebten Rock Werchter wurde den 87 000 Festivalgängern Musik vom Feinsten geboten.

Er konnte es doch nicht lassen. Trotz mehrmaliger Beteuerungen, einer bestimmten Führungspersönlichkeit der Vereinigten Staaten nicht zu viel Aufmerksamkeit schenken zu wollen, in dem er sie beim Namen nannte, waren Eddie Vedders Ansagen gespickt von Seitenhieben auf "gefährliche Zeiten" und "dunkle Mächte, die dem Licht Platz rauben". Den Namen des US-Präsidenten nannte der charismatische Frontmann von Pearl Jam tatsächlich nicht. Dass der ausgesprochen sozialkritische Musiker seine Popularität nutzt, diesen "dunklen Mächten" die Stirn zu bieten und "unseren Kindern eine bessere Zukunft" zu gewährleisten, wurde denn auch dem letzten Konzertgänger klar, als er zusammen mit Singer-Songwriter Jack Johnson Lennon's Imagine anstimmte.



Es war bereits der fünfte Auftritt von Pearl Jam bei Rock Werchter. Damit ist Vedder nach dem Ableben der Herren Cobain, Weiland, Staley, Bennington und Cornell quasi "the last (front) man standing" einer Musikrichtung, die wie eine Lebensphilosophie eine ganze Generation auf Jahre hinaus prägen sollte. Als er dann Wayne Kramer von MC5 und Kim Thayil von Soundgarden auf die Bühne bat, fühlte es sich für eine kurze Zeit so an, als wäre die Welt des Grunge wieder in Ordnung.

Am Abschlusstag dürften Kaleo, Eels, Nine Inch Nails, Nick Cave, Noel Gallagher und seine High Flying Birds sowie die Arctic Monkeys noch das eine oder andere Ausrufezeichen setzen.