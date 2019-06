Am dritten Festivaltag beim Rock Werchter wurden weit über 30 Grad gemessen. Der Stimmung tat dies keinen Abbruch. Höhepunkt am Samstag war die Performance der Folk Band Mumford and Sons.

Rock Werchter: Temperatur und Stimmung steigen

(JuG) - Der heißeste Tag des Wochenendes ist überlebt. Weit über 30 Grad wurden am Samstag beim Rock Werchter erreicht, doch davon ließen sich die 85 000 Festivalgänger nicht unterkriegen. Die Wasserkanonen scheinen ihren Dienst also gut zu leisten.

Der heißeste Tag des Wochenendes ist überlebt. Weit über 30 Grad wurden erreicht, doch die Festivalgänger ließen sich davon nicht abschrecken. Die Wasserkanonen scheinen ihren Dienst also gut zu leisten.

Der Tag der Wiederholungstäter

Der dritte Tag könnte man fast als „Tag der Wiederholungstäter” benennen: Die meisten Headliner konnten die Werchter-Besucher nämlich schon vorige Jahre im kleinen belgischen Dorf erleben. Hier Eindrücke von ihren Auftritten.





Miles Kane scheint jedes Jahr willkommen zu sein, ob Solo oder mit seinem Projekt mit Alex Turner "The Last Shadow Puppets". Indie-Rock aus Amerika gab es mit Beirut. Two Doors Cinema Club wirbelten die Bühne auf. King Princess bei ihrem Auftritt. Beim amerikanischen Rapper Macklemore war wie immer Spaß angesagt. Mitreißende Hits und lustige Anekdoten machten aus dem Konzert ein großes Fest. Gastsänger Eric Nally trat mit dem Rapper auf. Florence + the Machine waren auch schon 2012, 2015 und 2016 bei Rock Werchter zu Gast. Wieder war die Performance der englischen Künstlerin mit der unvergesslichen Stimme berührend und trotzdem mitreißend. Wie ein Engel schwebte Florence Welsh über die ganze Bühne hinweg. Mit dem Song „Running with the Wolves" wurde Aurora 2015 bekannt. Die Künstlerin aus Norwegen ist zum zweiten Mal bei Rock Werchter zu Gast. Bear's Den sind vor drei Jahren im Zelt aufgetreten. Dieses Jahr durften sie die Fans auf der Hauptbühne begeistern. Auch die hübsche Angèle war zum zweiten Mal bei Rock Werchter im Barn-Zelt zu Gast. Vieles hat sich jedoch seit ihrem ersten Auftritt verändert: 2018 hat die belgische Sängerin den Durchbruch mit ihrem Album „Brol" geschafft und ist heute nicht mehr aus den Charts wegzudenken.

Höhepunkt am Samstag war Performance der Folk Band Mumford and Sons. Es sind schon 10 Jahre her, seit sie den Durchbruch mit „Little Lion Man“ geschafft haben. Trotzdem klingen die Lieder noch lange nicht alt, und die Band um Marcus Mumford überzeugte als Headliner.



Höhepunkt am Samstag war Performance der Folk Band Mumford and Sons. Es sind schon 10 Jahre her, seit sie den Durchbruch mit „Little Lion Man" geschafft haben. Trotzdem klingen die Lieder noch lange nicht alt, und die Band um Marcus Mumford überzeugte als Headliner.

Die beide Tage von Freitag und Samstag waren schon länger ausverkauft. Karten für den Sonntag gibt es immer noch zu kaufen. Heute können sich die Fans noch auf Konzerte von New Order, Underworld, RY X und Lewis Capaldi freuen. Krönung des Abends und ganzen Festivals wird der Abschluss von Muse.

