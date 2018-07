Sonne, gute Laune und Musik vom Allerfeinsten: Besser konnten die 87 000 Fans in Werchter nicht ins Wochenende starten. Am Freitag setzten vor allem The Kooks, Franz Ferdinand, Snow Patrol und The Killers Ausrufezeichen.

Rock Werchter: Belgien bebt

Beim Rock Werchter ist traditionell der Donnerstag der Tag mit den "niedrigsten" Besucherzahlen, bevor es dann am Freitag so richtig los geht. Ob dieses Jahr jedoch ein sichtbarer Unterschied festgestellt werden konnte, sei dahin gestellt: Während offizielle Stellen am Donnerstag von 85 000 verkauften Tickets ausgingen, waren es einen Tag später 87 000 Besucher, die auf das riesige Feld am Ortsausgang des flämischen Provinznest strömten.



Wurden die Weiden einst nach einem Festivalwochenende wieder ihrer ursprünglichen Bestimmung zugeführt, so ist dem über die Jahre übel zugerichteten Rasen inzwischen ein richtiger Festivalpark entsprungen, der quasi das ganze Jahr über Konzerte empfangen könnte. Highlight ist aber das vierjährige Rock Werchter, das auch dieses Jahr wieder mit großen Namen lockt.



Am Freitag hatten auf der Hauptbühne unter anderem The Killers, Snow Patrol, London Grammar und The Kooks das Sagen. Auf den Nebenbühnen Klub C und The Barn begeisterten Dermot Kennedy, Tom Walker, Walking on Cars, First Aid Kit, Angus & Julia Stone, CHVRCHES und Franz Ferdinand. Neu ist dieses Jahr die intime Bühne unter der "Slope", mit Newcomern wie The White Buffalo, Sam Fender, Wolf Alice und Isaac Gracie.



Klicken Sie sich durch die schönsten Bilder unserer emsigen Konzertfotografin Julie Gatto, die es trotz engen Timings immer wieder pünktlich vor die unzähligen Bühnen schafft.



Allerdings war es am Freitag nicht die Musik, die die Stimmung auf dem Gelände zum Überschwappen brachte, sondern das Viertelfinale zwischen Belgien und Brasilien. Das Spiel wurde auf Leinwänden übertragen, während die Konzertboxen 90 Minuten lang schwiegen. Es versteht sich von selbst, dass der Sieg der Diables Rouges mit reichlich Wohlwollen aufgenommen wurde. Gary Lightbody, Frontmann von Snow Patrol, hatte sich zur Freude der Fans sogar ein Trikot der belgischen Nationalmannschaft besorgt, das er stolz während der Zugaben präsentierte.



Am Samstag stehen unter anderem die Stereophonics, Stone Sour, MGMT, Fleet Foxes, Jack Johnson, Jack White und Pearl Jam auf dem Programm.