Rock um Knuedler: Local Heroes

Daniel CONRAD Diesmal erneut kein international bekannter Name, dafür aber mehr Raum für die lokalen Bands: Am Samstag machten über 20 Acts längst nicht nur den Knuedler zu ihrem Rockpalast.

Ob auf der Hauptbühne am hauptstädtischen Rathaus oder den zwei Nebenbühnen an den Gassen und Plätzen der Altstadt: „Rock um Knuedler“ zog Tausende Musikfans auch ohne einen allseits bekannten Headliner an. Bereits im letzten Jahr hatte Tom Bellion, der Direktor des Luxembourg City Tourist Office (LCTO), betont, dass sich „die Luxemburger Musikszene in den vergangenen Jahren sehr verbessert“ habe und als Veranstalter komplett auf die lokale Szene bei dem ältesten Open-Air-Event des Landes gesetzt.



Und auch in seinem 28. Jahr machte „Rock um Knuedler“ als Highlight im hauptstädtischen Sommer-Kulturkalender kurz vor Ferienstart seinem Namen alle Ehre. Von der wechselhaften Wetterstimmung der letzten Tage blieben die Musiker verschont.



32 BAND: Voodoo Kingdom / STAGE: Gëlle Fra Foto: Laurent Blum

BAND: Voodoo Kingdom / STAGE: Gëlle Fra Foto: Laurent Blum BAND: Deep Dive Culture / STAGE: Holy Ghost Foto: Laurent Blum BAND: Alien Pitch Cat / STAGE: Gëlle Fra Foto: Laurent Blum BAND: Strysles / STAGE: Lion Stage Foto: Laurent Blum BAND: Lost in Pain / STAGE: Holy Ghost Foto: Laurent Blum

Kreative Nachwuchsbands und profilierte Indie-Acts wie „Versus You“ und „Tuys“ stellten ihre jüngsten musikalischen Experimente auf der „Holy Ghost Stage“ um die Ecke der Musikkneipe „de Gudde Wëllen“

vor.

44 BAND: Marc Welters Joint Bunch / STAGE: Lion Stage Foto: Laurent Blum

BAND: Marc Welters Joint Bunch / STAGE: Lion Stage Foto: Laurent Blum BAND: BYE BYE BAY / STAGE: Lion Stage Foto: Laurent Blum BAND: Stelise / STAGE: Gëlle Fra Foto: Laurent Blum BAND: de la Mancha / STAGE: Lion Stage Foto: Laurent Blum BAND: the tame and the wild / STAGE: Gëlle Fra Foto: Laurent Blum BAND: Versus You / STAGE: Holy Ghost Foto: Laurent Blum

Groß im Fokus auf der „Lion Stage“ direkt auf dem Knuedler stand am Samstagabend diesmal „Dream Catcher“, die Formation um den Düdelinger Singer-Songwriter und Kulturmanager John Rech, die Rocker von „De la Mancha“ und „The Grund Club Allstars“.

30 BAND: Dream Catcher / STAGE: Lion Stage Foto: Laurent Blum

BAND: Dream Catcher / STAGE: Lion Stage Foto: Laurent Blum BAND: Seed to Tree / STAGE: Gëlle Fra Foto: Laurent Blum BAND: TUYS / STAGE: holy Ghost Foto: Laurent Blum





Auf der Bühne an der Gëlle Fra standen die Bands „Seed to Tree“ und „The Tame and the Wild“ im Rampenlicht des Abends.