(ps) - Das „Rock um Knuedler“ ist das älteste bestehende Musikfestival des Landes und konnte auch in diesem Jahr wieder das Beste aus Rock und Pop in Luxemburg für sich gewinnen. Zu den Überraschungen gehörte u. a. das „Letz Rock“-Projekt. Die Band spielte Songs aus 50 Jahren Luxemburger Popgeschichte von The Chaps bis Austinn. Letztere konnten auf dem Knuedler ebenso überzeugen wie Headliner Pascal Schumacher und Maxime Delpierre. Dem Jazzpopelectro-Projekt gelang ein würdiger Abschluss einer facettenreichen Werkschau Luxemburger Musiker.