Rock'n'Roll in der Provinz

Gorillaz, Queens of the Stone Age und Triggerfinger - Das sind die Highlights vom Donnerstag bei Rock Werchter. Klicken Sie sich durch die Fotos des ersten Tages beim größten Festival der Benelux-Region.

Eric HAMUS Gorillaz, Queens of the Stone Age und Triggerfinger - Das sind die Highlights vom Donnerstag bei Rock Werchter. Klicken Sie sich durch die Fotos des ersten Tages beim größten Festival der Benelux-Region.

Für Anhänger gediegener Festivalglückseeligkeit führt am ersten Wochenende im Juli kein Weg an Werchter vorbei. Quasi über Nacht wächst das 3000-Seelen-Dorf zu einer Rock-Metropole, in der sich die angesagtesten Acts des Jahres im Stundentakt das Zepter weiterreichen. Als Opener lag es am Donnerstag an den Rival Sons, den Ton anzugeben. Es folgten unter anderem The Vaccines, Alice in Chains, The Script und Queens of the Stone Age, bevor die Gorillaz die feiernde Meute nach einem schwülen ersten Tag in die kühle Nacht entließ.

Für ein Festival der Superlative ist es natürlich schwer, immer wieder zu innovieren. Doch wartet das Rock Werchter in diesem Jahr mit einer vierten Venue auf. Das abschüssige Hügelkonstrukt "The Slope", auf dessen Kunstrasen sich die Festivalgänger in den Vorjahren etwas vom Festivalstress erholen konnten, wurde kurzerhand um eine Bühne erweitert. Neben Spitzenacts wolle man auch wieder vermehrt auf Newcomer setzen, heißt es auf Seiten der Veranstalter. Tatsächlich punktet das Konzept mit einem intimeren Setting und seiner Nähe zum Publikum. Den Auftakt machten auf der Slope Tm Grennan, Keir, Jade Bird und Sevn Alias.

Auf den Nebenbühnen buhlten indessen Gang of Youths, Steven Wilson, Black Rebel Motorcycle Club, Anne-Marie, At the Drive-in, James Bay, Marshmello, Craig David und Triggerfinger um die Gunst der Musikliebhaber. Alles in allem ein gelunger Auftakt für eines der größten Rockfestivals Europas.



Am Freitag stehen u.a. auf dem Programm: The Kooks, Snow Patrol, First Aid Kit, Angus & Julia Stone, CHVRCHES, Franz Ferdinand, Arsenal, London Grammar und The Killers. Kurzentschlossene werden allerdings enttäuscht: Das Festival ist restlos ausverkauft. Tagestickets sind auch vergriffen.