Rock-Musiker David Crosby im Alter von 81 Jahren gestorben

Marvin SCHIEBEN Crosby war Mitgründer der Bands „The Byrds“ und „Crosby, Stills & Nash“. Außerdem war er zweifacher Rock-Hall-of-Famer.

Wie seine Frau mitteilte, sei Crosby nach langer Krankheit gestorben. Berühmt wurde der Sänger ab den 1960er-Jahren mit den beiden Rockbands „The Byrds“ „Crosby, Stills & Nash“. Zu seinem berühmtesten Song zählte wohl „Mr. Tambourine Man“, der bis heute noch vielen ein Begriff sein dürfte.

Mit seiner zweiten Band in der er zeitweise auch mit Neil Young spielete, konnte Crosby seine erfolgreiche Musikkarriere fortsetzen. So schaffte er es mit vier seiner Alben den Gold-Status in den Vereinigten Staaten zu erreichen und wurde damit insgesamt zweimal in die legendäre Hall of Fame der Rock-Musik aufgenommen. Crosby hinterlässt nach seinem Tod seine Frau und sechs Kinder.

