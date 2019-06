Ende gut, alles gut: Am letzten Festivaltag ging es bei "Rock am Ring" in der Eifel noch einmal hoch her. Für den krönenden Abschluss sorgten unter anderem die Bands Tenacious D und Slipknot.

Kultur 30 3

"Rock am Ring": Bis zum nächsten Jahr

Michael JUCHMES Ende gut, alles gut: Am letzten Festivaltag ging es bei "Rock am Ring" in der Eifel noch einmal hoch her. Für den krönenden Abschluss sorgten unter anderem die Bands Tenacious D und Slipknot.

Wer ist der Headliner im Jahr 2020? Diese Frage stellten sich die "Rock am Ring"-Fans bereits am Sonntag- und da war das Event noch in vollem Gange. Eine Auflösung des Rätsels gab es leider noch nicht bei der obligatorischen Pressekonferenz am Sonntagnachmittag.



Klicken Sie auf ein Bild, um die Galerie zu öffnen

6 Slipknot Foto: Michael Braun

Bildergalerie Bitte scrollen Sie nach unten,

um weitere Bilder zu sehen. Slipknot Foto: Michael Braun Slipknot Foto: Michael Braun Slipknot Foto: Michael Braun Slipknot Foto: Michael Braun Slipknot Foto: Michael Braun Slipknot Foto: Michael Braun

Andre Lieberberg zog dort lediglich ein positives Resümee - und entschuldigte das Fernbleiben seines Vaters, der das Festival über Jahre geprägt hatte und stets tonangebend war. Und, noch viel wichtiger: Er gab einen winzigen Ausblick auf das kommende Jahr. "Rock am Ring" findet 2020 vom 5. bis zum 7. Juni statt.



Vorverkaufsbeginn für die 34. Ausgabe - im 35. Jubiläumsjahr - ist Dienstag, der 11. Juni 2019, um 12 Uhr.

Klicken Sie auf ein Bild, um die Galerie zu öffnen

6 Tenacious D Foto: AFP

Bildergalerie Bitte scrollen Sie nach unten,

um weitere Bilder zu sehen. Tenacious D Foto: AFP Tenacious D Foto: Michael Braun Tenacious D Foto: Michael Braun Tenacious D Foto: Michael Braun Tenacious D Foto: Thomas Frey/dpa Tenacious D Foto: Michael Braun

Event der Superlative

Das "Rock am Ring"-Festival war auch 2019 wieder ein voller Erfolg - das bestätigten am Sonntag auch die Veranstalter.



Rund 85.000 Besucher wurden gezählt. Dies waren rund 15.000 mehr als im vergangenen Jahr. Ausverkauft war das Festival aber auch bei dieser Ausgabe nicht.



Klicken Sie auf ein Bild, um die Galerie zu öffnen

6 The Bosshoss Foto: Michael Braun

Bildergalerie Bitte scrollen Sie nach unten,

um weitere Bilder zu sehen. The Bosshoss Foto: Michael Braun The Bosshoss Foto: Michael Braun The Bosshoss Foto: Michael Braun The Bosshoss Foto: Michael Braun The Bosshoss Foto: Michael Braun The Bosshoss Foto: Michael Braun

Ebenfalls ein recht positives Fazit zog die Polizei: Außer den üblichen Vorkommnissen - bis Sonntagmittag um 16 Uhr zwölf Körperverletzungen, 31 Diebstähle und 13 Verkehrsunfälle - wurden keinerlei große Probleme vermeldet. Die Sicherheitskräfte waren noch weniger im Einsatz als im Vorjahr.



Klicken Sie auf ein Bild, um die Galerie zu öffnen

6 Amon Amarth Foto: Daniel Karmann/dpa

Bildergalerie Bitte scrollen Sie nach unten,

um weitere Bilder zu sehen. Amon Amarth Foto: Daniel Karmann/dpa Amon Amarth Foto: Daniel Karmann/dpa Amon Amarth Foto: Daniel Karmann/dpa Amon Amarth Foto: Daniel Karmann/dpa Amon Amarth Foto: Daniel Karmann/dpa Amon Amarth Foto: Daniel Karmann/dpa

Harter Schlusspunkt



Am Abschlusstag des Festivals wurde nochmals in die Vollen gegriffen: Auf der Vulcano Stage, der größten Bühne, sorgten The Bosshoss, die Band Tenacious D und Slipknot für Jubelstürme. Auf der Crater Stage gab es dagegen ein wenig Hiphop - mit Kontra K, Alligatoah und Marteria & Casper.



Klicken Sie auf ein Bild, um die Galerie zu öffnen

6 Godsmack Foto: Michael Braun

Bildergalerie Bitte scrollen Sie nach unten,

um weitere Bilder zu sehen. Godsmack Foto: Michael Braun Godsmack Foto: Michael Braun Godsmack Foto: Michael Braun Godsmack Foto: Michael Braun Godsmack Foto: Thomas Frey/dpa Godsmack Foto: Michael Braun

Tonangebend waren aber auch am Sonntag wieder Rock, Metal und Co. - was bei vielen Besuchern eine Frage aufkommen lässt. Können die Veranstalter bei der ausbleibenden Menge an neuen und vor allem guten Rock- und Metalbands wieder an die goldenen Zeiten anknüpfen?

Die Antwort wird es in wenigen Wochen geben, wenn die ersten Acts für 2020 bekannt gegeben werden.