Tote Hosen als Headliner

Rock am Ring veröffentlicht erste Bandwelle für 2023

Marvin SCHIEBEN Das Kult-Festival in der Eifel teasert erste Bands für die kommende Ausgabe an. Unter anderem sind Die Toten Hosen und Tenacious D mit dabei.

Bis zur Festivalsaison 2023 ist es noch ein bisschen hin. Aber Vorfreude ist bekanntlich die schönste Freude. Dementsprechend hat das Kult-Festival Rock am Ring auf seinem YouTube-Kanal ein erstes Teaser-Video veröffentlicht, welches auch erste Bands für die Ausgabe im kommenden Jahr bestätigt.

Vom 02. bis zum 04. Juni 2023 werden unter anderem folgende Acts in der Eifel auf die Bretter steigen: Die Toten Hosen, Yungblud, Hollywood Undead, Evanescence , Apache 207, Papa Roach, Machine Gun Kelly, Tenacious D, K.I.Z, Pantera und Turnstile.

Um 12 Uhr veröffentlichten die Veranstalter schließlich noch weitere Namen des 2023er-Lineups: Architects, NOFX, Arch Enemy, Aviva, Badmómzjay, Boy Bleach, Boysetsfire, Bury Tomorrow, Carpenter Brut, Charlotte Sands, Dead Sara, Employed to Serve, Fever 333, Finch, Giant Rooks, Hollywood Undead, Hot Water Music, Jinjer, Juju, Lauren Sanderson, Maggie Lindemann, Mantar, Mehnersmoos, Meshuggah, Motionless in White, Nothing But Thieves, Nothing, Nowhere, Nova Twins, Provinz, Silverstein, The Chats, The Distillers, The Menzingers, The Raven Age, Three Days Grace, Touché Amoré, VV.

Die Bands sind ebenso für das Zwillingsfestival Rock im Park in Nürnberg bestätigt. Die Tickets für das gesamte Wochenende starten ab 229 Euro.





