Auch im kommenden Jahr gibt es eine Neuauflage von "Rock am Ring". Vom 7. bis 9. Juni wird wieder in der Eifel gerockt. Eine Band ist bereits als Headliner bestätigt: Die Ärzte.

"Rock am Ring" 2019 mit den Ärzten

(LW) - 71.400 Besucher - das ist das offizielle Fazit der diesjährigen Ausgabe von "Rock am Ring". Rund 15.000 Besucher weniger als im vergangenen Jahr und doch ein Erfolg, erklärt Veranstalter Marek Lieberberg. Denn nach einigen chaotischen Jahren mit Wetterkapriolen und einer Terrorwarnung hat das Traditionsfestival am Nürburgring wieder zurück in die Spur gefunden.



Und weiter geht es so im kommenden Jahr: 2019 werden vom 7. bis 9. Juni wieder Zehntausende in der Eifel erwartet. Auch ein Headliner steht schon fest: Die Ärzte, die selbsternannte "beste Band der Welt". Das Berliner Trio hat seit mehreren Jahren keine Auftritte mehr absolviert. Das letzte Album namens "auch" erschien 2012.