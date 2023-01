Der Brite wird auch am 10. Juli seine Fangemeinschaft in Luxemburg begeistern.

Atelier

Robbie Williams gibt zweites Konzert in Luxemburg

Der Brite wird auch am 10. Juli seine Fangemeinschaft in Luxemburg begeistern.

(TJ) – Die Nachricht, dass der britische Sänger und Songwriter Robbie Williams, ehemaliges Mitglied der Boygroup Take That nach Luxemburg kommt, hatte bei seiner Fangemeinschaft bereits bei der Ankündigung im Dezember Begeisterung ausgelöst. 16.000 Tickets für das Open Air am 11. Juli bei der Luxexpo waren in Windeseile ausverkauft.

Nun legt Williams einen zweiten Auftritt in Luxemburg nach, wie der Veranstalter Atelier auf seinem Online-Portal bekannt gibt. Williams wird auch am 10. Juli - einen Tag vor dem bereits geplanten Konzert - im Rahmen seiner „XXV“-Tour in Luxemburg seine Fangemeinschaft begeistern.

Der Vorverkauf der Tickets startet am Mittwoch. Weitere Informationen auf atelier.lu.

