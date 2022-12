Den Atelier hat das Weihnachtsgeschäft angekurbelt und den Vorverkauf von Robbie Williams und anderen großen Namen für 2023 angekündigt.

Atelier-Konzerte 2023

Robbie Williams, Arctic Monkeys und Phoenix im Anmarsch

Den Atelier hat das Weihnachtsgeschäft angekurbelt und den Vorverkauf von Robbie Williams und anderen großen Namen für 2023 angekündigt.

(mt) – Der britische Sänger und Songwriter Robbie Williams, ehemaliges Mitglied der Boygroup Take That, kommt nach Luxemburg zu einem Open-Air-Konzert am 11. Juli 2023. Das Konzert findet auf dem Parkplatz der LuxExpo statt.

„Den Atelier“ gab dies an diesem Montag in einer Pressekonferenz bekannt. Der Konzertveranstalter will übrigens auch verstärkt mit „LuxeExpo“ zusammenarbeiten. Weitere Konzerte werden dort im Laufe des kommenden Jahres stattfinden.

Gemeldet sind die amerikanische Rapperin Lizzo für den 3. Juli und die Arctic Monkeys für den 4. Juli. Der Vorverkauf fürs Konzert von Robbie Williams beginnt ab morgen Dienstag, 10 Uhr, ab 17 Uhr heute soll es aber auch schon erste Tickets bei einem Glas Glühwein im Atelier geben.

Den Atelier gab in seiner Pressekonferenz auch bekannt, dass die französische Indie-Pop-Band Phoenix der Headliner des Festivals Siren's Call sein wird, das am 24. Juni in Neimënster stattfinden wird.

In Kürze mehr





.



Folgen Sie uns auf Facebook, Twitter und Instagram und abonnieren Sie unseren Newsletter.