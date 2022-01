„Sisi“ von Sven Bohse und die Abrechnung mit dem Kitsch der 1950er-Jahre - und Desirée Nosbusch als böse Stiefmutter.

Kultur 2 Min.

Desirée Nosbusch als Stiefmutter

Revival für Sisi, Kaiserin der Herzen

Kathrin KOUTRAKOS „Sisi“ von Sven Bohse und die Abrechnung mit dem Kitsch der 1950er-Jahre - und Desirée Nosbusch als böse Stiefmutter.

„Sissi!“ – „Franz!“ – Der Ausruf dieser beiden Namen genügt, um Bilder von Alpenidylle und Liebesglück heraufzubeschwören, die vor Heimatkitsch nur so triefen. Die „Sissi“-Filmreihe mit Romy Schneider und Karlheinz Böhm aus den 1950er-Jahren ist derart fest verankert (und verschlissen) im kollektiven Gedächtnis, dass sie eigentlich nur noch der Persiflage Potenzial zu bieten scheint.

Düsternis um Desirée Nosbusch Wie die Luxemburgerin in der Rolle als Kriminalpsychologin einen starken ARD-Donnerstagskrimi aus Irland abliefert.

Und doch erlebt die Lebensgeschichte der jungen österreichischen Kaiserin im 19. Jahrhundert derzeit ein Revival, das mit dem Verlustschmerz der Republiken um ihre verlorenen Monarchien nur unzulänglich erklärt ist. Elisabeth von Österreich-Ungarn, die schöne, junge, unzeitgemäße Kaiserin, bietet jeder Epoche eine ganz eigene Projektionsfläche – und nun scheint das 21. Jahrhundert sie als Figur entdeckt zu haben. Für 2022 sind gleich zwei Produktionen angekündigt: In der vielversprechenden Filmbearbeitung „Corsage“ mimt Vicky Krieps die gealterte Kaiserin, Netflix hat mit „The Empress“ eine sechsteilige Serie angekündigt.

Bereits jetzt für Aufsehen sorgt die Serienadaption „Sisi“ des Streaming-Dienstleisters RTL+ (ehemals TV Now), der die Geschichte bildtauglich für die Sehgewohnheiten der Gegenwart gemacht hat. In der bewährten Machart von Serien wie „The Crown“ oder „Bridgerton“ erzählt „Sisi“ das Kennenlernen und die ersten Ehejahre von Herzogin Elisabeth in Bayern (Dominique Devenport) und dem österreichischen Kaiser Franz Josef (Jannik Schümann).

Stark dank Nosbusch: "Bad Banks" ist zurück Erst Geheimtipp, dann Zuschauerliebling: Nach dem Erfolg von "Bad Banks" sind nun sechs neue Folgen der Bankenserie erschienen.

Schon mit der ersten Szene, in der die junge Sissi beim Masturbieren in ihrem Schlafzimmer erwischt wird, macht Regisseur Sven Bohse deutlich, wohin die Reise geht: Denkbar weit weg von der prüden und angestaubten Vorlage aus den 1950er-Jahren.

Statt glückseliger Liebesschwüre vor Bergpanorama legt die Serie die beiden Protagonisten als das an, was sie sind: In Liebes- und Beziehungsfragen weitgehend unerfahrene Jugendliche, die unter der strengen Beobachtung des Wiener Hofes ihre ersten Gehversuche als Ehepaar machen.

Starke Nosbusch

Das Gesicht dieses gnadenlosen Zeremoniells verkörpert meisterhaft Desirée Nosbusch als Kaisermutter Erzherzogin Sophie, die mit Argusaugen über Gegenwart und Zukunft des Kaiserreichs wacht und nur wohldosierte Einblicke in ihre Gefühlswelt gewährt.

Die Serie besticht durch Opulenz in der Ausstattung, Bildgewalt und die Fokussierung auf die Psychologie ihrer Figuren. Ihr unbestrittenes Gravitationszentrum ist jedoch ihre historische Vorlage: das außergewöhnliche Leben der Kaiserin, die als unbedarfter Wildfang aus der bayrischen Provinz mit 15 Jahren in das Haifischbecken des Wiener Hofes geworfen wurde und dort entgegen aller Erwartungen reüssierte.

Nachlese: Die Fernsehpreise an Krieps und Bad Banks Drei Auszeichnungen gab es beim Deutschen Fernsehpreis - aber inwiefern hat Luxemburg daran einen Anteil? Notizen am Tag danach.

Ihre Freiheitsliebe und ihre Verachtung der höfischen Etikette macht sie zum dankbaren Sujet einer Produktion, die eine emanzipierte junge Frau in ihren Mittelpunkt stellen will. Dabei gehen die guten Absichten allerdings auch gerne mal mit den Produzenten durch: Wenn beispielsweise die junge Kaiserin Napoleon von seinen Kriegsambitionen abbringt, indem sie ihm rührselig vorträgt, wie sehr Mütter um ihre gefallenen Söhne trauern, dann kann man das ruhig als romantische Fiktion abtun.

Désirée Nosbusch taumelt dem Untergang entgegen Harte Sätze und Grausamkeiten, die sich nur hasserfüllte, existenzbedrohte Menschen antun können: "Das Ding aus dem Meer" kommt ab Freitag auf die Bühne am Theaterplatz. Neben Désirée Nosbusch sind auch Luc Feit und Anouk Vitua besetzt.

Wer über großzügige erzählerische Freiheiten in der historischen Rahmenhandlung hinwegzusehen gewillt ist, wird in „Sisi“ eine solide Abendunterhaltung finden, die sogar Verächter der alten Sissi-Filme mit ihrem Sujet zu versöhnen vermag.



Und da das Leben der Kaiserin noch reichlich Erzählstoff bietet, wird man nach dem letzten Abspann mit Erleichterung zur Kenntnis nehmen, dass die Produktion einer zweiten Staffel bereits bestätigt wurde.

_________

„Sisi“ Staffel 1 bei RTL+.

Folgen Sie uns auf Facebook, Twitter und Instagram und abonnieren Sie unseren Newsletter.