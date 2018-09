Was eine Druckerpresse im Museum von Grevenmacher aus der NS-Zeit erzählt.

Repressalien an der Presse

Daniel CONRAD Überzeugt ein technisches Museum nur durch die ausgestellte Technik und die Passion für historische Fertigungsprozesse? Nein, es sind auch die Geschichten, die hinter den Ausstellungsstücken wie dieser Druckerpresse im Museum von Grevenmacher stecken.

Gefährlich war und ist nicht einfach nur die Technik an sich – sondern das, was man mit ihr tun kann. Beim klassischen Beispiel Dynamit und seiner Sprengkraft liegt das auf der Hand. Doch weitaus gefährlicher scheint das, was sich alles mit einer Druckerpresse anstellen lässt. Zumindest so vermuten die Experten aus dem Kreis des Grevenmacher Druckmuseums.



Denn wie lassen sich sonst die Patronen erklären, die in einem der Ausstellungsstücke gefunden wurden: „Im Jahr 2000 haben wir, als die Stoppzylinderpresse, eine ,Accidenz Nr. 5‘ für die Ausstellung hergerichtet wurde, jedes Einzelteil auseinandergenommen“, berichtet Emile Arend, einer der fachkundigen ehemaligen Drucker, die heute die Führungen im Museum übernehmen. „Und plötzlich, als wir den so genannten Farbkasten, das Reservoir für die Druckerfarbe, auseinandergenommen hatten, fanden wir in einem Hohlraum Pistolenkugeln.“



Eines der Objekte: die „Accidenz Nr. 5“, in denen sich die geheimnisvollen Patronen befanden. Foto: Guy Jallay/Kulturhuef

Ein Versteck, das wirklich nur der entdeckt, der viel Ahnung von den Maschinen hat und weiß, wie sie auseinanderzubauen sind. Doch wie waren die Kugeln dort hineingelangt? Was steckt dahinter? Arend und sein Team hakten bei den Nachfahren des Rümelinger Druckers Breistroff, aus dessen Besitz die Presse stammte, nach.

Das Rätsel um die Patronen

„Nach der Auskunft seines Enkels soll Breistroff in den 1930er-Jahren Dinge gedruckt haben, die ihm unter den Nazis hätten vorgeworfen werden können. Er stand so unter Druck und unter Angst, gefangen genommen zu werden, dass er sich nach dem deutschen Überfall auf Luxemburg am 10. Mai 1940 gezwungen sah, nach Frankreich zu fliehen. Seine Waffe nahm er zwar mit, die Patronen aber blieben im Farbkasten in Rümelingen“, fasst Arend zusammen. „Allerdings griff ihn die französische Gendarmerie auf, nahm ihm die Pistole ab und ließ ihn zu seinem Glück laufen. Jahre nach seiner Rückkehr nach Rümelingen muss er dann die Kugeln vergessen haben – bis sie 60 Jahre später von uns gefunden wurden.“ Ob die Geschichte der Kugeln so stimmt? Schließlich sind es ganz unterschiedliche Kaliber und es braucht für geübte Hände 20 Minuten, um an das Versteck zu kommen. Für einen Notfall wäre das viel zu lange. Ist das aber auch der Grund, warum Breistroff keine Munition mitgenommen hat?

Konkrete Beweise von möglichen Vorwürfen gegenüber Breistroff zum Ablauf bis auf die mündliche Aussage des Enkels gibt es nicht, es müsste weiter geforscht werden.



Im Kulturhuef Grevenmacher finden sich gleich zwei Museen: eins rund um das Druckerwesen und eins um die Spielkarten, die in Grevenmacher lange produziert wurden. Foto: Guy Jallay/Kuturhuef

Auch aus diesem Grund muss man schon bei Arend nachfragen, wenn Besucher die Theorie über die Patronen hören wollen – so ausführlich dokumentiert wie andere Fakten und Geschichten aus der Luxemburger Druckgeschichte ist sie im Museum nicht. Und doch waren für die Luxemburger Drucker Repressalien in der Besatzungszeit offenbar nicht unüblich: „Wir haben zum Beispiel schon auch eine Aussage hier aus Grevenmacher gehört, dass der hiesige Drucker ins Visier der Nationalsozialisten geriet, weil er sich nicht an die Abänderung der Namen vom Luxemburgischen ins Deutsche halten wollte“, sagt die Generalkoordinatorin des Kulturhuefs, Monika Jakobs, der die Leitung des Museums im Komplex des Kulturzentrums obliegt.



Unstrittig ist, wie wichtig die Druckbranche auch in Luxemburg war und ist – und welche Eigenarten sie entwickelte. Um das zu zeigen, hat das Museum unter dem Titel „Gutenberg Revisited“ seine Dauerausstellung komplett neu überarbeitet und beleuchtet die Geschichte des Buchdrucks unter dem besonderen Aspekt der Luxemburger Branchengeschichte.



