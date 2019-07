Rencontres d'Arles: Une cinquantième hurlante

Entretien avec Sam Stourdzé, directeur du plus vieux festival de la photographie.

Deux photographes du Luxembourg, Claudia Passeri et Krystina Dul, sont à l'affiche des Rencontres d'Arles 2019, un festival qui a pour habitude de se tourner vers l'avenir plutôt que vers le passé. Entretien avec Sam Stourdzé, directeur depuis 2014 de ce plus vieux et plus grand festival de la photographie au monde.



Sam Stourdzé, comment allez-vous honorer la mémoire des fondateurs du festival suite au décès en début de cette année de Jean-Maurice Rouquette, le dernier des trois fondateurs encore en vie? ...