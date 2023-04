"Return to Dust" und „Tchaikovsky’s Wife“ verdeutlichen, dass Kino nicht nur die Welt erzählen, sondern durchaus auch verändern kann.

Neu im Kino

Regisseure, vor denen sich Xi Jinping und Putin fürchten

Ein gesellschaftskritisches Drama mit dokumentarischer Authentizität machte die Zensoren in Peking nervös. Der Film „Return to Dust“ von Regisseur Li Ruijun erzählt eine Liebesgeschichte zwischen einem verarmten Bauern und einer Frau mit körperlicher Einschränkung in einer der ärmsten Provinzen Chinas. Daraus wurde ein riesiger Publikumserfolg in China, und das machte Peking hellhörig. „Return to Dust“ musste plötzlich wieder aus dem offiziellen Kinoprogramm gestrichen und von sämtlichen Streamingplattformen verbannt werden. Die Begründung aus Peking: „Es gibt keine ländliche Armut in China, die wurde spätestens 2021 besiegt.“ Dieser besondere Film lief im Wettbewerb der letzten Berlinale und nun auch in Luxemburg.

Der russische Dissident Kirill Serebrennikov weiß nur zu gut, was Zensur bedeutet. Der Regisseur hat in den letzten Jahren unter den schlimmsten Bedingungen gearbeitet und dabei dennoch bemerkenswerte Kreationen für die Leinwand („Leto“, „Petrovy v grippe“) und die Bühne, Theater und Oper, erschaffen. Als Theaterdirektor in Moskau wurde er des Diebstahls beschuldigt, stand unter Hausarrest, schnitt seine Filme selbst zu Hause, verbrachte Tage im Gericht und ging abends wieder nach Hause, um seine kreative Arbeit fortzusetzen. Heute lebt er im Exil in Berlin.

Dass sein Film „Tchaikovsky’s Wife“, der auch ab diesem Mittwoch in den Luxemburger Kinos läuft, in den offiziellen Wettbewerb der Festspiele in Cannes kam, missfiel den ukrainischen Filmemachern, die mächtig Druck auf den Festivalveranstalter übten. Als Russe muss Serebrennikov wie viele andere russische Künstler auch derzeit einen hohen Preis für einen Krieg zahlen, den nicht er, sondern Putin angezettelt hat. Auch Schauspielerin Aliona Mikhaïlova hätte in Cannes für ihre Hauptrolle in „Tchaikovsky’s Wife“ durchaus den Darstellungspreis gewinnen können, bekam ihn leider nicht - der Druck war vielleicht doch zu groß.

Serebrennikov lädt das Publikum nun mit seinem Film zu einer unglaublich ästhetischen „Tour de Force“ ein. Dabei zeigt er die giftige und desillusionierte Hochzeit zwischen dem Komponisten von „Schwanensee“, der seine Homosexualität verbergen will, und seiner jungen Frau, die verzweifelt in ihn verliebt ist. Derzeit arbeitet der Regisseur an einem Film über das Verschwinden des Nazi-Kriegsverbrechers Josef Mengele.

Die drei Musketiere und Super Mario

Drei Wochen nach „The Iron Mask“ von Allan Dawn als Live-Cinema in der Philharmonie sind die drei Musketiere in „Les Trois Mousquetaires – D’Artagnan“ schon wieder da - natürlich mit Ton und in Farbe. Vom Louvre bis zum Buckingham Palace, von der Pariser Unterwelt bis zur Belagerung von La Rochelle... in einem durch die Religionskriege geteilten Königreich kreuzen eine Handvoll Männer und Frauen ihre Schwerter und verbinden ihr Schicksal mit dem Frankreichs. Wer mehr von den Musketieren will, der sollte den 29. April vormerken. Dann zeigt die Cinémathèque um 16 Uhr den Stummfilm „The Three Musketeers“ von Fred Niblo aus dem Jahr 1921 - live begleitet am Klavier von Musiker Hughes Maréchal. Und wie schon in „The Iron Mask“ hat auch in diesem Film Douglas Fairbanks die Hauptrolle.

Ein ganz moderner Held, ein richtiger Anti-Held sogar, bunt und digital, kommt ab Mittwoch ebenfalls ins Kino: Super Mario. Im Animationsfilm „The Super Mario Bros. Movie“ wird der Klempner aus dem japanischen Nintendo-Videospiel in ein farbenfrohes Abenteuer geschickt.

In dem amerikanischen Drama „Air“ geht es um einen Sporthelden und seine Vermarktung. Der Film basiert auf einer wahren Story voller Spannung, mit viel 1980er-Musik und einer großen Prise Humor. Ben Affleck und sein Freund Matt Damon sind in den Hauptrollen. Das Duo hatte einst zusammen einen Oscar für das Drehbuch zu „Good Will Hunting“ gewonnen und war zuletzt in Ridley Scotts „The Last Duel“ gemeinsam auf der großen Leinwand zu sehen. Der Plot: Anfang der 1980er-Jahre ist Nike-Mitarbeiter Sonny Vaccaro davon überzeugt, dass seine Firma das aufstrebende Basketball-Talent Michael Jordan unter Vertrag nehmen sollte. Doch sein Boss, Nike-Gründer Phil Knight, ist skeptisch.



Mit „Beautiful Disaster“ bietet das neue Kinoprogramm auch eine nette Liebesgeschichte aus dem amerikanischen Studenten-Milieu, der auf dem gleichnamigen Jugendroman von Jamie McGuire basiert.

Außer „Les Trois Mousquetaires – D’Artagnan“ sind drei weitere französische Produktionen neu im Programm: „Je verrai toujours vos visages“, ein Drama von Jeanne Herry, „Mon chat et moi, la grande aventure de Rroû“, ein Katzenfilm, „Princes et princesses - le spectacle au cinéma“, ein Animationsfilm nach Geschichten von Michel Ocelot, der ein poetisches Eintauchen in Licht- und Schattenspiele, Musik und Gesang verspricht.

