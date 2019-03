Die erfolgreiche Mafia-Serie "The Sopranos" soll ein Prequel bekommen. In Verhandlungen für eine Rolle steht auch Ray Liotta, der sich seit dem Erfolg von "Godfellas" mit Gangsterrollen bestens auskennt.

Ray Liotta gehört bald zur Mafiafamilie der Sopranos

Und noch ein Darsteller des stilprägenden Gangsterfilms "Godfellas", der in der erfolgreichen Mafia-Serie "The Sopranos" auftritt: Für ein Prequel der Serie ist nun auch Ray Liotta im Gespräch. Damit treffen Original und Hommage erneut zusammen.

(sop) - Eine Traumbesetzung für Fans von Gangsterfilmen: Schauspieler Ray Liotta ist laut Medienberichten in Verhandlungen für eine Rolle in dem Film "Many Saints Of Newark", einem Prequel für die erfolgreiche Mafia-Serie "The Sopranos".

Wie "Deadline.com" zuerst und exklusiv berichtete, soll die Geschichte des Prequels in Newark in den 1960er-Jahren angesiedelt sein. Gegenüber dem Branchenmangazin aus Hollywood erklärte Liotta, er sei begeistert, an diesem besonderen Projekt teilzunehmen.

Regie führt Alan Taylor, der neben der Mafiaserie unter anderem auch bei Folgen von "Boardwalk Empire" und "Game of Thrones" auf dem Chefstuhl saß. Den Part des jungen Tony Soprano soll Michael Gandolfini übernehmen, nachdem Sopranos-Hauptdarsteller James Gandolfini 2013 gestorben ist.

Tradition im Gangster-Genre

Die Besetzung mit Ray Liotta kommt einem Leckerbissen für Fans gleich, schließlich hält es gefühlt kaum eine Folge der Serie "The Sopranos" ohne eine Anspielung an den Filmklassiker "Godfellas" aus.

Der stilprägende und viel zitierte Gangsterfilm von Martin Scorsese machte Ray Liotta im Jahr 1990 an der Seite von Robert De Niro und Joe Pesci zum Star.

Zudem würde Liotta ("Copland", "Identity", "Shades of Blue") damit gewissermaßen einer bereits bestehenden Tradition folgen: Bereits 27 Schauspieler, die eine Rolle in "Godfellas" hatten, sind später auch in "The Sopranos" aufgetreten.



Die Serie, die zwischen 1999 und 2007 auf dem US-amerikanischen Fernsehsender HBO lief, erhielt nicht nur viel Lob von ihren Fans.

Die Branche quittierte den Erfolg unter anderem mit der Verleihung von fünf Golden Globes und 21 Emmys.

Der Drehstart für das Prequel wurde von der Produktionsfirma New Line Cinema für das Frühjahr angesetzt.