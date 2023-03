Es heißt wieder „Film ab!“: Wir lichten den Dschungel des großen LuxFilmFest-Angebots und picken einige Highlights heraus - und das täglich.

Film-Festivaltipps der Redaktion

LuxFilmFest: Ran an die Festival-Tickets

Endlich ist wieder LuxFilmFest: In der Leistungsschau des Kulturgenres finden sich auch 2023 jüngste Projekte der Luxemburger Filmschaffenden, internationale Top-Produktionen, die bereits bei Wettbewerben auf sich aufmerksam gemacht haben, nationale Premieren und herrliche Kino-Perlen, die sonst kaum zu sehen sind, aber mit ihrer besonderen Filmsprache bereits die Veranstalter bei der Auswahl überzeugen konnten. Bis zum 12. März ist die Dichte der Veranstaltungen unglaublich hoch. Da eine Wahl zu treffen, ist nicht leicht - zudem ist die Bandbreite zwischen Dokumentation bis zu Kinder- und Jugendproduktionen einfach hoch. Gerade die Filme für das junge Publikum könnten vielleicht sogar ein Schlüssel für die erste Liebe zum Kino sein; und gleichzeitig dem Nachwuchs Türen für neue Perspektiven öffnen. Da helfen ein paar Infos und Tipps über das Programm.

„Silent House“

Am Freitag, dem 3. März, läuft das Festival bereits früh an – nicht nur mit Schulvorstellungen, sondern auch öffentlichen Vorführungen. Hier zwei Tagestipps: Um 10.30 Uhr steht im Kinepolis Kirchberg gleich ein stark aktuelles Thema im Vordergrund; der Iran. Mit dem Film „Silent House“ des Geschwisterpaares Farnaz Jurabchian und Mohammadreza Jurabchian, der im Dokumentarfilmwettbewerb startet, dringen die Zuschauerinnen und Zuschauer sehr unmittelbar über die Familiengeschichte gleichzeitig in die Historie des Iran vor. Das Haus, das der Großvater für die Familie erwarb, birgt Geheimnisse: Nicht nur Intimes der Familie, sondern auch für welche Zwecke das Haus einst genutzt wurde, wird aufgearbeitet.

Das rohe Material von Fotos und Homevideos kreuzt sich mit Archivmaterial und ist damit ein ungewöhnlicher Dialog zwischen Nähe und Distanz, Innerem und Äußerem, Gestrigem und Heutigem, Privatem und Gesamtgesellschaftlichem; alles eng verschmolzen und intensiv. Der Film läuft im persischen Original mit englischen Untertiteln.

„A Quiet Girl“

Um 18.30 Uhr startet im offiziellen Wettbewerb „An Cailín Ciúin / A Quiet Girl“. Der Film wurde 2022 bei der Berlinale im dortigen Jugendwettbewerb Generation Kplus gezeigt. Auch hier sind ein Haus und dessen Bewohner auf Zeit Dreh- und Angelpunkt. Die schweigsame Cáit kommt für den Sommer auf der Farm naher Verwandter unter. Liebevoll umsorgt von Eibhlín fühlt sie sich geborgen. Nach anfänglicher Zurückhaltung vertieft sich auch die Beziehung zu Seán, der mit ihr die Kälber füttert. Und doch scheint der Farm inmitten der kargen, schönen irischen Landschaft ein Geheimnis anzuhaften, dem das Mädchen auf die Spur kommt. Spannung ist garantiert.

