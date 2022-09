Kaum war die diesjährige Europa-Tour beendet, wurden Gerüchte über ein Wiedersehen im kommenden Jahr laut. Nun wurde die Tour offiziell angekündigt.

Kein termin in Luxemburg

Rammstein kündigen Stadion-Tour für 2023 an

Die deutschen Industrial-Hard Rocker Rammstein haben ihre Stadion-Tour für das kommende Jahr angekündigt. Entgegen der bereits beim letzten Konzert der diesjährigen Sommer-Tour auf den Bildschirmen eingeblendeten zwölf Länder, geht es 2023 in insgesamt 15 europäischen Ländern zur Sache. Einige wenige Städte werden dabei doppelt bespielt (Helsinki, München, Bern, Berlin).

Eine erneute Show in Luxemburg wie zuletzt 2019 ist nicht in den neuen Konzertdaten zu finden. Die vom Großherzogtum aus nächsten Konzerte werden in Paris (22.07.2023) und Brüssel (04.08.2023) stattfinden.

Der Vorverkauf startet am Donnerstag, dem 8. September 2022 um 10 Uhr auf der offiziellen Band-Website.

Die vollständige Liste der bisher bekannten Termine:

22.05.2023 - Vilnius, Litauen (Vingio Parkas)

27.05.2023 - Helsinki, Finnland (Olympiastadion)

28.05.2023 - Helsinki, Finnland (Olympiastadion)

02.06.2023 - Odense, Dänemark (Dyrskueplads)

07.06.2023 - München, Deutschland (Olympiastadion)

08.06.2023 - München, Deutschland (Olympiastadion)

14.06.2023 - Trenčín, Slowakei (Trenčín Airport)

17.06.2023 - Bern, Schweiz (Wankdorf)

18.06.2023 - Bern, Schweiz (Wankdorf)

23.06.2023 - Madrid, Spanien (Estadio Cívitas Metropolitano)

26.06.2023 - Lissabon, Portugal (Estádio Da Luz)

01.07.2023 - Padua, Italien (Stadio Euganeo)

06.07.2023 - Groningen, Niederlande (Stadspark)

11.07.2023 - Budapest, Ungarn (Puskás Aréna)

15.07.2023 - Berlin, Deutschland (Olympiastadion)

16.07.2023 - Berlin, Deutschland (Olympiastadion)

22.07.2023 - Paris, Frankreich (Stade de France)

26.07.2023 - Wien, Österreich (Ernst-Happel-Stadion)

30.07.2023 - Chorzów, Polen (Stadion Śląski)

04.08.2023 - Brüssel, Belgien (King Baudouin Stadium)

