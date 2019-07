Vor mehr als 18.000 Fans hat Rammstein am Samstagabend das Herchesfeld in Roeser zum Beben gebracht. Es war das einzige Konzert der Band auf ihrer Europatournee 2019, das nicht in eine Arena stattfand.

Kultur 52 2 Min.

Rammstein: Ein Sommergewitter

Gilles SIEBENALER Vor mehr als 18.000 Fans hat Rammstein am Samstagabend das Herchesfeld in Roeser zum Beben gebracht. Es war das einzige Konzert der Band auf ihrer Europatournee 2019, das nicht in eine Arena stattfand.

Ein lautes Grollen in der Luft, ein helles Leuchten am Firmament. Was nach einem Gewitter klingt, war keines, dennoch hatte es etwas von einer Naturgewalt, was da am Samstagabend über das Herchesfeld hereinbrach: Rammstein gab sich die Ehre, und mehr als 18 000 Menschen waren gekommen, um das mitzuerleben.



31 Fotos: Claude Piscitelli

Bildergalerie Bitte scrollen Sie nach unten,

um weitere Bilder zu sehen. Fotos: Claude Piscitelli Fotos: Claude Piscitelli Fotos: Claude Piscitelli Fotos: Claude Piscitelli Fotos: Claude Piscitelli Fotos: Claude Piscitelli Fotos: Claude Piscitelli Fotos: Claude Piscitelli Fotos: Claude Piscitelli Fotos: Claude Piscitelli Fotos: Claude Piscitelli Fotos: Claude Piscitelli Fotos: Claude Piscitelli Fotos: Claude Piscitelli Fotos: Claude Piscitelli Fotos: Claude Piscitelli Fotos: Claude Piscitelli Fotos: Claude Piscitelli Fotos: Claude Piscitelli Fotos: Claude Piscitelli Fotos: Claude Piscitelli Fotos: Claude Piscitelli Fotos: Claude Piscitelli Fotos: Claude Piscitelli Fotos: Claude Piscitelli Fotos: Claude Piscitelli Fotos: Claude Piscitelli Fotos: Claude Piscitelli Fotos: Claude Piscitelli Fotos: Claude Piscitelli Fotos: Claude Piscitelli

Und die Fans kamen dabei voll auf ihre Kosten. Eine riesige Bühne und eine beeindruckende Lichtshow, die nur noch von den pyrotechnischen Effekten in den Schatten gestellt wurde – alles perfekt abgestimmt auf den gewaltigen Sound, der wie eine Dampfwalze von der Bühne Richtung Zuschauermenge drängte. Der Bass war denn auch bis in die hintersten Reihen zu spüren – so wie auch die Hitze der Flammen, die unentwegt aus allen Ecken der Bühnenkonstruktion schossen. Ein Rammstein-Konzert ist halt ein Erlebnis für (fast) alle Sinne und ein Gesamtkunstwerk an sich. Und da müssen alle Rädchen ineinandergreifen.

Engel, Ausländer und Deutsche

Das taten sie und eine gut zusammengestellte Setlist setzte den entsprechenden Rahmen. Neben Klassikern wie „Engel“ – in einer ruhigen Pianoversion mit dem Duo Jatekok, das auch als Vorgruppe fungierte –, „Du hast“, „Sonne“ oder auch „Pussy“ boten Till Lindemann und Co. viele Songs ihres unlängst veröffentlichten, unbetitelten, siebten Studioalbums dar: „Tattoo“, „Zeig dich“, „Ausländer“, „Radio“ sowie das sanfte „Diamant“ und das markerschütternde „Puppe“.

Der Weg ist nicht das Ziel Was für ein Konzert! Sound, Licht, Pyro - bei Rammstein passte auf der Bühne alles zusammen. Abseits der Bühne war dies leider nicht der Fall.

Natürlich durfte auch das herausragende „Deutschland“ nicht fehlen – wobei einen als einheimischer Zuschauer schon ein mulmiges Gefühl überkommt, wenn 18 000 Menschen auf einem Feld in Luxemburg „Deutschland, Deutschland, über allen“ skandieren. Doch muss man das im Auge der Kunst und mit der ganz eigenen, rammsteinesken Ironie betrachten. Es ist neben der Live-Performance das, was Rammstein auszeichnet, seit sie mit „Herzeleid“ anno 1995 die Szene und mit „Sehnsucht“ 1997 die ganz große Bühne betraten.

21 Erste Eindrücke vom Konzertgelände - knapp vier Stunden vor Konzertbeginn. Foto: Claude Piscitelli

Bildergalerie Bitte scrollen Sie nach unten,

um weitere Bilder zu sehen. Erste Eindrücke vom Konzertgelände - knapp vier Stunden vor Konzertbeginn. Foto: Claude Piscitelli Foto: Claude Piscitelli Foto: Claude Piscitelli Foto: Claude Piscitelli Foto: Claude Piscitelli Foto: Claude Piscitelli Foto: Claude Piscitelli Foto: Claude Piscitelli Foto: Claude Piscitelli Foto: Claude Piscitelli Foto: Claude Piscitelli Foto: Claude Piscitelli Foto: Claude Piscitelli Foto: Claude Piscitelli Foto: Claude Piscitelli Foto: Claude Piscitelli Foto: Claude Piscitelli Foto: Claude Piscitelli Foto: Claude Piscitelli Foto: Claude Piscitelli Foto: Claude Piscitelli

Unter die Zuschauer in Roeser hatte sich übrigens auch ein bekanntes Gesicht gemischt: Coldplay-Sänger und Rammstein-Superfan Chris Martin landete am Samstag in einem Privatflugzeug auf dem Luxemburger Findel und besuchte wenige Stunden später das Konzert zusammen mit drei Freunden.

Am Sonntag reisten sie wieder ab, doch nicht bevor Martin sich mit Rammstein-Frontmann Tim Lindemann ablichten ließ.

Offenes Feld statt Stadion

Apropos große Bühne: Das Konzert in Luxemburg war das einzige, das Rammstein im Zuge seiner aktuellen Europatournee auf offenem Feld gab, in anderen Ländern machen sie sich dafür Fußballstadien zu eigen. Dies ist hierzulande nicht möglich, und so musste für den Rammstein-Auftritt am Samstag abermals das Herchesfeld nahe Roeser für ein solches – für Luxemburger Verhältnisse – Mega-Event herhalten. So, wie es dies bereits in der Vergangenheit für das Rock-a-Field-Festival oder den Auftritt von Iron Maiden im Jahre 2014 getan hatte. Mit allen Vor- und Nachteilen, die dieses Areal hat.

Iron Maiden in Luxemburg: Die Bestien des Hard Rock Es sollte ein Spektakel der Extraklasse werden: "Iron Maiden" sind einfach Rocklegenden, die sich über 12.000 Fans zur Luxemburg-Premiere nicht entgehen lassen wollten. Hier die ersten Bilder vom Open-Air-Konzertabend auf dem Herschesfeld.

Die Bühne auf dem Herchesfeld verließ Rammstein am späten Samstagabend nach rund zwei Stunden Performance mit dem Hit „Ich will“. Es war der krönende Abschluss eines gelungenen Auftritts, und die Menge konnte Till Lindemanns Fragen „Könnt ihr mich sehen?“ und „Könnt ihr mich hören?“ nur laut bejahen. Rammstein ist einfach nicht zu übersehen und -hören.