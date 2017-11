Von Sarah München



„How does it feel?“, ist nicht nur das Motto des Rainy-Days-Festivals. Die Frage nach dem Gemütszustand beantwortet die künstlerische Leiterin Lydia Rilling auch selbst. „Ich bin freudig aufgeregt und kann es kaum erwarten. Mit jedem Tag wächst die Vorfreude“, sagt sie und fügt hinzu: „Jetzt wird alles, was ich mir überlegt habe, Realität.“

Seit knapp zwei Jahren plant Rilling ihr Debüt bei diesem Festival als Nachfolgerin von Bernhard Günther ...