Rock-Fans aufgepasst: Laut einem Bericht des Forbes Magazine könnte die amerikanische Kult-Band Headliner bei dem nächsten Coachella-Festival werden.

Kultur 1

"Rage Against the Machine" feiert Comeback

Sarah CAMES Rock-Fans aufgepasst: Laut einem Bericht des Forbes Magazine könnte die amerikanische Kult-Band Headliner bei dem nächsten Coachella-Festival werden.

Neun lange Jahre mussten Fans warten, doch 2020 soll es endlich wieder so weit sein: Die amerikanische Rock-Band "Rage Against the Machine" wird zum ersten Mal seit ihrem Auftritt im Los Angeles Coliseum im Jahr 2011 wieder auf der Bühne zu sehen sein.

Die Band, die 1991 in Kalifornien gegründet wurde, bestätigte am Freitag entsprechende Gerüchte auf ihrer von Fans betriebenen Twitter-Seite.

Wer die Band um Sänger Zack de la Rocha im kommenden Jahr sehen will, muss jedoch eine weite Reise einplanen. Die für März und April angekündigten Auftritte finden allesamt im Süden der USA statt: In Texas, New Mexico, Arizona und Kalifornien. Laut dem Forbes Magazine sollen die beiden Termine in Indio, Kalifornien, mit dem Coachella-Festival zusammenfallen.

Ob künftig auch eine Europatour geplant ist, ist derzeit noch nicht bekannt.