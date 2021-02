Wenn Radio Ara nicht bald finanziell geholfen wird, dann gehen dort die Lichter aus. Im neuen Pressegesetz wird der Commuity-Sender kaum berücksichtigt.

Kultur 6

Radio Ara: "Liichten" als Protest

Wenn Radio Ara nicht bald finanziell geholfen wird, dann gehen dort die Lichter aus. Im neuen Pressegesetz wird der Commuity-Sender kaum berücksichtigt.

(mt) - Wenn nicht bald geholfen wird, dann werden die Lichter ausgehen. Mit dieser Befürchtung ging das Radio Ara, das in finanzieller Not steckt, am Montagabend bei Einbruch der Dunkelheit „liichten“ – vom Studio in den Rotondes in Bonneweg bis zur Abgeordnetenkammer in der Oberstadt, um so auf das Anliegen des Community-Senders aufmerksam zu machen.

Ara ist ein Radio, das in kein Schema passt und deshalb im neuen Pressefördergesetz auch nicht berücksichtigt wird. Dieses Gesetz blendet nämlich die Realität der Community-Medien aus. Die mehrsprachigen Sendungen auf Radio Ara sind aber eine wichtige Informationsquelle für viele Bewohner Luxemburgs.

Der Protestmarsch fand am Vorabend der Sitzung der Medienkommission im Parlament statt.

