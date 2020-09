Querdenker: Sinn statt Unsinn

Corona-Zeiten zeigen: Wer keinen Sinn sieht, verfügt auch über keinen inneren Kompass mehr.

„We are the 99%“: David Graeber prägte den Satz, mit dem die „Occupy Wall Street“-Protestbewegung 2011 die Vermögensverteilung und ihre fatalen Folgen anprangerte. Mit so manch einer seiner provokativen Positionen eckte der US-amerikanische Anthropologe, politische Aktivist und selbstbekennende Anarchist, der am 2. September unerwartet verstorben ist und zuletzt an der London School of Economics lehrte, an.



Er traf jedoch mit der kritischen Hinterfragung auch den Nerv unserer Zeit und brachte das weitgreifende Gefühl des Sich-unverstanden-Fühlens und des Ungerecht-behandelt-Werdens, das aktuell Massen bewegt, auf den Punkt ...