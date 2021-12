Trotz Dreifach-Impfung infizierte sich der 74-Jährige bei einer Geburtstagsparty. Er habe schlimme Tage hinter sich, so May.

Kultur 3 Min.

Aus der Quarantäne

Queen-Gitarrist Brian May appelliert: Lasst Euch impfen!

Tom RÜDELL Trotz Dreifach-Impfung infizierte sich der 74-Jährige bei einer Geburtstagsparty. Er habe schlimme Tage hinter sich, so May. Genau das sei aber ein Punkt, der für die Impfung spreche und nicht dagegen.

Brian May (Queen) hat’s erwischt: Die britische Gitarrenlegende sitzt nach einer Infektion mit der Omikron-Variante des Corona-Virus zu Hause in Quarantäne. In einer Serie von Postings und Videos auf Instagram lässt er die Welt an seinen Erfahrungen teilhaben.

Am 18. Dezember postete der Queen-Gitarrist ein Foto eines positiven Schnelltests mit dem Kommentar: „Der gefürchtete doppelte Strich“. Die vergangenen Tage seien „schrecklich“ gewesen, aber es gehe ihm einigermaßen gut. Das Virus verbreite sich „unbeschreiblich einfach“. Einen Bericht über den Hergang kündigt er an.

Wir können Ihnen diesen Inhalt nicht zeigen. Sie haben nicht zugestimmt, dass diese eingebetteten Inhalte von instagram angezeigt werden. Klicken Sie hier , um Ihre Einstellungen zu ändern, und laden Sie anschließend die Seite neu. Zustimmung erteilen

Am Tag darauf dann eine positivere Nachricht. An „Tag 7“ spüre er, dass „mein Immunsystem, mit der Hilfe von drei Impfdosen, den Kampf gegen den Eindringling gewinnt“, so der 74-jährige. „Fürchtet Euch also nicht - es GIBT ein Leben nach Covid. Aber seid vorsichtig!“

Wir können Ihnen diesen Inhalt nicht zeigen. Sie haben nicht zugestimmt, dass diese eingebetteten Inhalte von instagram angezeigt werden. Klicken Sie hier , um Ihre Einstellungen zu ändern, und laden Sie anschließend die Seite neu. Zustimmung erteilen

Dann schließlich die angekündigte Geschichte, auf Video: Er und seine Frau Anita seien in den vergangenen 20 Monaten extrem vorsichtig gewesen - ein „Eremitenleben“ hätten sie geführt, so May. Bis sie an einem Samstag zu einem Geburtstagsessen eingeladen waren. Das Risiko seien sie eingegangen, weil alle Anwesenden dreifach geimpft und am Morgen vor dem Mittagessen getestet waren: „Wir dachten, es war sicher – war es aber nicht.“

Wir können Ihnen diesen Inhalt nicht zeigen. Sie haben nicht zugestimmt, dass diese eingebetteten Inhalte von instagram angezeigt werden. Klicken Sie hier , um Ihre Einstellungen zu ändern, und laden Sie anschließend die Seite neu. Zustimmung erteilen

Bereits am Sonntag zeigten sich Symptome, die Tests der beiden waren aber negativ. Dienstags habe sich herausgestellt, dass sieben Partygäste positiv waren, obwohl ihre Schnelltests bis dahin negativ ausgefallen waren. Er selbst habe zwei extrem schlimme Tage hinter sich, „die schlimmste Grippe, die Ihr Euch vorstellen könnt.“

Wir können Ihnen diesen Inhalt nicht zeigen. Sie haben nicht zugestimmt, dass diese eingebetteten Inhalte von instagram angezeigt werden. Klicken Sie hier , um Ihre Einstellungen zu ändern, und laden Sie anschließend die Seite neu. Zustimmung erteilen

May selbst sagt, es gehe ihm mittlerweile besser - und ruft dann sehr eindringlich zum Impfen auf. „Ich kann das nicht deutlich genug sagen: Mein Körper hat das nicht von alleine geschafft. Mein Körper hat so reagiert, weil ich dreimal geimpft bin. Ich flehe Euch an, lasst Euch impfen. Einer meiner besten Freunde ist schon sehr früh innerhalb von sechs Tagen an Covid gestorben - das hätte ich sein können, wenn ich nicht geimpft wäre.“

Protestiert gegen die wichtigen Sachen! Brian May wird politisch

Auch für Corona-Leugner und Impfgegner hat May eine klare Botschaft: „Ich verzweifle, wenn ich Leute gegen Impfung oder Einschränkungen protestieren sehe. Leute, unsere Eltern kämpften in zwei Kriegen und bekamen ihre Bürgerrechte einfach weggenommen. Was man heute von uns verlangt, ist lediglich, zusammen gegen einen ziemlich bösen Eindringling zu kämpfen.“

Protestieren an sich sei gut und richtig, so May. Aber: „Protestiert doch mal gegen Sachen, die euch wirklich beschäftigen sollten – die Unfähigkeit, Arroganz, Ignoranz, Verlogenheit der Johnson-Regierung zum Beispiel.“

Vor 30 Jahren starb Freddie Mercury Am 24. November 1991 verlor der schon zu Lebzeiten legendäre Queen-Sänger den Kampf gegen AIDS. Der Popwelt fehlt seither sein Riesentalent.

Einen persönlichen Seitenhieb kann sich der Rockstar nicht verkneifen: „Es ist traurig, meinen ehemaligen Freund Piers Corbyn so zu sehen. Er hat mit mir Physik studiert, extrem intelligenter Mann, und jetzt ist er wohl verrückt geworden und ruft dazu auf, Wahlkreisbüros anzuzünden!“

Corbyn ist der Bruder des ehemaligen Labour-Vorsitzenden Jeremy Corbyn. Er gilt als einer der prominentesten Verschwörungstheoretiker und Impfgegner Großbritanniens. May und Corbyn hatten Ende der 1960er-Jahre zusammen in London Astrophysik studiert. Am vergangenen Wochenende war Corbyn aufgefallen, weil er auf einer Demonstration dazu aufgerufen hatte, die Büros von Abgeordneten, die für weitere pandemiebedingte Einschränkungen gestimmt hatten, niederzubrennen. Das Video der Rede verbreitete sich in den sozialen Netzwerken.

Queen-Gitarrist Brian May erleidet Herzinfarkt Als Energiebündel an der E-Gitarre ist der Brite in die Musikgeschichte eingegangen. Doch nun haben eine Reihe von Gesundheitsproblemen den Queen-Gitarristen zum Kürzertreten gezwungen.

Es ist nicht das erste Mal, dass May, neben der Musik auch dafür bekannt, dass er einen Doktortitel in Physik hat, alte Weggefährten in Bezug auf die Corona-Pandemie persönlich angreift. Im August hatte er sein Vorbild Eric Clapton attackiert, nachdem dieser angekündigt hatte, keine Konzerte zu spielen, auf denen ein Impfnachweis für Besucher erforderlich sei. May sagte in einem Interview: „Clapton ist mein Held, aber seine Ansichten unterscheiden sich sehr von meinen. Impfgegner, sorry, sind Irre (im Original: „Fruitcakes“, d. Red.). Wer rumläuft und sagt, Impfungen seien ein geheimer Plan, um Leute umzubringen, der ist verrückt.“

Folgen Sie uns auf Facebook, Twitter und Instagram und abonnieren Sie unseren Newsletter.