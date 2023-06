Die Netflix-Serie erweist sich als der doppelt misslungene Versuch, die ägyptische Pharaonin Kleopatra in der Streaming-Welt zu etablieren.

„Queen Cleopatra“ ist weder Drama noch Doku

Marcel KIEFFER Die Netflix-Serie erweist sich als der doppelt misslungene Versuch, die ägyptische Pharaonin Kleopatra in der Streaming-Welt zu etablieren.

Wer es mit Legenden aufnehmen will, der muss gute Argumente haben. Das war schon immer so und galt in jeder Hinsicht. Allerdings kann dieser Anspruch ebenso gerade im modernen Streaming-Zeitalter, in dem weder den zur Verfügung stehenden Mitteln der Produktion noch den damit einhergehenden Erwartungen des Publikums kaum noch Grenzen gesetzt sind, dem allzu unbedarften Novizen leicht zum Verhängnis werden.

„Queen Cleopatra“ richtet sich weder an Fans von historischen Dramen noch an Zuschauer mit Realitätsanspruch. Foto: Netflix

Es wäre dies eine bittere, wenn auch nur vollkommen absehbare Einsicht, die denn auch prompt den Machern um Produzentin Jada Pinkett Smith der neuen historischen Dokudrama-Serie „Queen Cleopatra“ nicht erspart bleiben kann: um dem ebenso historisch wie filmisch monumentalen Thema der Kleopatra wirklich gerecht werden zu können, muss schon weit mehr und viel Besseres aufgeboten werden, als das, was diese alles andere als berauschende Netflix-Serie zu bieten hat.

Kopfschütteln von Experten und Ägyptologen

In der Tat reicht schon der Blick in die erste Folge von „Queen Cleopatra“, um die grundlegenden formalen Mängel einer Serie aufzuzeigen. Bei dieser ging es offenbar in erster Linie darum, mit minimalen materiellen Mitteln eine phänomenale und ebenso seit Jahrtausenden faszinierende Geschichte wieder aufleben zu lassen.

Dabei sei einmal noch von jener, sicher nicht grundlosen hitzigen Polemik abgesehen, die vorwiegend von der Entscheidung der Regisseurin Tina Gharavi, die Hauptrolle der Kleopatra mit einer dunkelhäutigen Schauspielerin (Adele James) zu besetzen, ab der Veröffentlichung des ersten Trailers Mitte April für sofortiges Kopfschütteln der Experten und Ägyptologen, bis hin zum angesehen ehemaligen ägyptischen Minister für antike Angelegenheiten, Zahi Hawass, und allgemein für aufgeregte Irritationen sorgte.

Um dem monumentalen Thema der Kleopatra wirklich gerecht werden zu können, muss schon weit mehr und viel Besseres aufgeboten werden, als das, was diese Netflix-Serie zu bieten hat.

Von Geschichtsverfälschung ging die Rede, und sogar das ägyptische Ministerium für Altertümer sah sich genötigt zu intervenieren. Im Nachhinein erscheint dies umso mehr als quasi symptomatisch für eine generell unreflektierte, fachlich bedenkliche Herangehensweise an das Thema.

Schwacher Abklatsch einer großen Legende

„Kleopatra durchlief die Wirrnisse der Geschichte und hinterließ Spuren, die so tief waren, dass kein Mann sie je verwischen konnte“, wird in der Intro der Serie effektvoll betont. Doch was haben die Macher von „Queen Cleopatra“ tatsächlich aus der großen Legende gemacht?

Kaum mehr als einen schwachen filmischen Abklatsch der nach wie vor ebenso geheimnisvollen wie faszinierenden Biografie der sagenumwobenen Pharaonin, die als letzte Königin der makedonisch-griechischen Dynastie der Ptolämaer über Ägypten herrschte.

„Verführerin oder Strategin? Kollaborateurin oder Einzelgängerin? Nur wenige wissen, wer sie wirklich war“. Was andeutungsvoll suggeriert wird, nämlich mehr über Kleopatra zu erfahren, bleibt dem Zuschauer in Form und Inhalt verwehrt.

Das, was seit Jahrtausenden in der Geschichtsschreibung vom Leben und Wirken der 69 v. Chr. geborenen Königstochter überliefert ist – von ihrer vom eigenen Bruder und Mitregenten Ptolämaios XIII. angefochtenen Herrschaft und ihre Rolle als umstrittene Pharaonin über ihr kompliziertes Verhältnis zum ebenfalls in einen Bürgerkrieg verwickelten Rom, ihre legendären Liebschaften zu Julius Caesar und Marcus Antonius und bis zu ihrem rätselhaften Tod im Jahr 30 v. Chr. – erfährt in keiner Weise durch diese Produktion auch nur die geringste Vertiefung oder Erhellung.

Meilenweit von einer Dokumentation entfernt

Gängiges beziehungsweise von jahrhundertealter Legendenbildung verzerrtes Wissen wird in zahllosen Kommentaren und Experteneingaben wiedergegeben und in einem stereotypen Hin und Her nachgespielter Szenen bildlich veranschaulicht. Von einem wahrhaftigen und in Darstellung und Machart überzeugenden Dokudrama – weder fachlich ausgereifte Dokumentation noch packende Dramatisierung der Geschichte – bleibt dieser neuerliche Versuch, dem Phänomen Kleopatra auf den Grund zu gehen, tatsächlich meilenweit entfernt.

2 Adele James schlüpft in der Serie in die Hauptrolle der Kleopatra. Fotos: Netflix

Wer sich von dem Thema angesprochen fühlt, dürfte sich dann doch, angesichts dessen, was diese „Queen Cleopatra“ zu bieten hat, wohl eher mit einer Prise Bedauern an das übrigens genau vor 60 Jahren produzierte, knapp vierstündige, mehrfach oscarprämierte Monumentalepos der Filmgeschichte „Cleopatra“ von Joseph L. Mankiewicz, mit unter anderem Elizabeth Taylor, Richard Burton und Rex Harrison in den Hauptrollen, erinnern.

Denn wer Geschichte als Spektakel erleben will, wünscht sich vor allem epische Szenen, dramatische Inszenierungen und opulente Bilder. Und wer wissenschaftliche Expertise und dokumentarische Feinarbeit zum gleichen Thema vorzieht, kann sich nicht mit oberflächlichen Nacherzählungen und sterilen, im Studio abgedrehten Kostümszenen zufriedengeben. Fazit: Als angebliches Dokudrama hat diese „Queen Cleopatra“ in gleich doppelter Hinsicht versagt.

_______________________

Die vierteilige Miniserie „Queen Cleopatra“ ist auf Netflix abrufbar.

