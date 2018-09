Psychedelische Zeitreise

Mireille MEYER

Seine neue Band hat Pink-Floyd-Drummer Nick Mason „Saucerful of Secrets“ genannt. Eine Anspielung auf das 1968 erschienene Album „A Saucerful of Secrets“: Syd Barretts letztes und David Gilmours erstes mit Pink Floyd. Damit steht die Richtung fest: Zurück in die 1960er.