Von Pol Schock

Steph Meyers ist kein Mann, der zu großen Gefühlsausbrüchen neigt – jedenfalls nicht öffentlich. Der Direktor der Rotondes, der vor etwa einem Jahr die Nachfolge von Robert Garcia übernommen hat, wirkt in seiner Mimik und Körpersprache stets gelassen, fast schon unbeeindruckt. Auch im Tonfall zeigt er nur minimale Schwankungen.

Regelrecht ins Schwärmen gerät der 44-Jährige allerdings, wenn er über die Rotonde 2 redet. Es sei ein authentischer Ort, mit einem wunderbar groben und unbearbeiteten Profil. „Der Ort passt perfekt zum Charakter der Asbl“, sagt er mit aufsteigender Stimme, aufgerissen Augen und macht mit seiner rechten Hand eine umdrehende Bewegung, um die Blicke auf das gelobte Objekt zu lenken.



Seit September 2016 Direktor der Rotondes: Steph Meyers

Foto: Rotondes

Es ist kein Zufall, dass die Pressekonferenz zur Programmvorstellung der Rotondes in diesem groben Gebäude stattfindet. Denn wie Meyers mitteilt, wolle man in Zukunft häufiger den Ort für Veranstaltungen nutzen. Etwa für das mehrsprachige Spektakel „Die fürchterlichen Fünf“ unter der Leitung von Marion Rothhaar, das die neue Saison im Oktober eröffnet. Und auch die Renovierung stehe nach einer Einigung zwischen den unterschiedlichen Instanzen in den Startlöchern, wie Staatssekretär Guy Arendt verkündete.



Genau zehn Jahre nach seiner Gründung sieht die Zukunft für den kulturellen Ort in Bonneweg mehr als rosig aus. Das untermauern auch die Zahlen: Fast 100 000 Besucher haben sich auf die 594 (!) Veranstaltungen des vergangenen Jahres verteilt. Und auch ein Blick in das Programmheft der kommenden Saison zeigt, dass es um die Rotondes gut bestellt ist. Denn was Meyers in seinem ersten Jahr als Direktor mit seinem Team zusammengestellt hat, ist schlichtweg beeindruckend: Erneut gibt es für die neue Saison fast täglich Konzerte, Theateraufführungen, Kunstausstellungen, Diskussionsrunden, partizipative Kreativworkshops oder lokale Märkte.

Bessere Akustik im Club



Einen ersten Höhepunkt gibt es bereits in anderthalb Monaten: Dann, wenn alle Kulturhäuser auf Sommerautopilot schalten, legen die Rotondes einen höheren Gang ein: Die „Congés Annulés“, die am 28. Juli mit der „Opening Night“ beginnen, gehören seit Jahren zur festen Adresse für Musikliebhaber. Und die Handschrift von Programmchef Marc Hauser wird auch in der neunten Ausgabe klar sichtlich: Originelle, meistens junge Bands aus Pop, Rock und Electro, die ihre jeweiligen Genres durch kreatives Experimentieren neu definieren und somit zur Avantgarde gehören.



Da wäre zum Beispiel die belgische Band Wuman zu nennen, die manche gar für beste belgische Nachwuchsband halten. Oder die Electroband Holy Fuck. Aber auch Parquet Courts, deren Album „Human Performance“ unsere Musikkritikerin Vicky Stoll rückblickend zum Album des Jahres 2016 gewählt hat. Sie alle treten bei den diesjährigen „Congés Annulés“ auf.



Die Besucher können sich dabei (endlich) über einen exzellenten Sound freuen. Denn der Club, in dem der Großteil der Konzerte stattfinden wird, wird gerade renoviert. Durch eine spezielle Wandverspannung wird die Raumakustik deutlich optimiert, wie Marc Hauser erklärt, der sich selbst am meisten über diese überfällige Nachbesserung freut.



Strahlkraft über Bonneweg hinaus

Die Rotondes setzen in der neuen Saison aber auch wieder auf partizipative Jugendprojekte – so genannte Labos, bei dem der passive Zuschauer in die Rolle des handelnden Akteurs wechselt. Das viel gelobte Theaterprojekt „ID“ wird etwa erneut stattfinden. Unter der Leitung von Kendra Horsburgh und dem Rapper von „De Läb“ David Galassi werden vier Schulklassen den Klassiker „Peter Pan“ neu interpretieren. Ein Projekt mit vergleichbarer Zielsetzung findet im April 2018 statt. In Zusammenarbeit mit dem „Hariko“ soll das Quartier Bonneweg kurzerhand in ein Objekt der urbanen Kunst umgewandelt werden ...



Doch die Strahlkraft der Rotondes geht 2018 auch über Bonneweg hinaus. Das Marionettenfestival wird im kommenden Jahr wieder in Tadler stattfinden. Die Biennale hatte bei der vergangenen Ausgabe 5 000 Zuschauer ins Ösling gelockt und erhielt aufgrund des Erfolgs das offizielle Label „European Festival“.



Die Kunst der Ballbeherrschung.

Foto: Wilhelm Westergren

Sportlich wird es im Juni 2018 werden. „Epic Skills“ ist ein zweitägiges Festival, bei dem Ballakrobaten zeigen, dass Fußballspielen auch ästhetische Kunst sein kann. Und bei „18“ werden 18 Künstler 18 Minigolfholes in der Rotonde 1 und in Bonneweg künstlerisch anlegen.

Auch Staatssekretär Guy Arend scheint mit diesem Programm zufrieden zu sein: „Macht so weiter und die Subventionen werden in den kommenden Jahren weit über 100 000 Euro betragen.“



____________



Das ganze Programm, sowie Karten für die Veranstaltungen auf: www.rotondes.lu

Folgen Sie uns auf Facebook und Twitter und abonnieren Sie unseren Newsletter.