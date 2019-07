Elise Schmit wurde am Dienstagabend im Merscher Centre national de littérature mit der Auszeichnung für die beste Neuerscheinung des Jahres ausgezeichnet.

Prix Servais: Ausgezeichneter Lesestoff

Daniel CONRAD Es ist ihr Kurzgeschichtenband „Stürze aus unterschiedlichen Fallhöhen“, der die Jury der Fondation Servais als beste luxemburgische Neuerscheinung des Jahres überzeugt hat: Elise Schmit wurde am Dienstagabend im Merscher Centre national de littérature mit dem Prix Servais ausgezeichnet.

In ihrer Dankesrede betonte sie, warum es ihr wichtig vorkomme, über das Schreiben und Bücher zu sprechen – auch wenn es auf der Welt dringlichere Probleme und wichtigere Themen als Bücher gebe: „Für die Dauer der Lektüre ist die Welt überschaubar, ein System mit nachvollziehbaren Koordinaten, Zeichen, die entweder entschlüsselt werden können oder in ihrer Verrätselung immerhin noch auf das Prinzip von Zuordnung hinweisen. Das gilt auch für die Figuren. Im Leben bin ich keinem Menschen so nah wie einer Figur in einem Buch. Insofern ist jede literarische Erzählung in gewissem Sinn und auch wenn sie die entsetzlichsten Zustände beschreibt, auch eine Utopie.“

6 Elise Schmit bei der Preisverleihung durch Germaine Goetzinger. Foto: Serge Daleiden

Im LW-Interview zur Preisübergabe am Dienstagabend nahm Elise Schmit Stellung zu ihrem Buch und ihren Perspektiven auf den Luxemburger Literaturbetrieb.

