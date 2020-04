Insgesamt fünf Buchtitel finden sich auf der Liste, die die Jury des Prix Servais 2020 am Montag veröffentlicht hat.

Prix Servais 2020: Jury veröffentlicht Short-List

Insgesamt fünf Buchtitel finden sich auf der Liste, die die Jury des Prix Servais 2020 am Montag veröffentlicht hat.

(SC) - Mit der Short-List wolle die Jury des luxemburgischen Literaturpreises auf die "Diversität und Qualität der Literaturproduktion in Luxemburg" hinweisen und die Sichtbarkeit der Autoren und ihrer Werke bei der Leserschaft und in der medialen Öffentlichkeit fordern, hieß es am Montag in einer Mitteilung.

Folgende Buchtitel finden sich auf der Short-List für den Prix Servais 2020:

Pit Hoerold, "In die Augen, in die Ferne, still ins Ohr" (Éditions Textîle)

Francis Kirps, "Die Mutationen" (Hydre Éditions)

Claudine Muno, "Sou wéi et net war" (Op der Lay)

Jean Portante, "Leonardo" (Éditions PHI)

, "Leonardo" (Éditions PHI) Lambert Schlechter, "Je n’irai plus jamais à Feodossia Proseries" (Tinbad)

Der diesjährige Laureat des Prix Servais, der mit 6.000 Euro dotiert ist, wird Anfang Juni bekannt gegeben. Die Jury besteht aus der Präsidentin Jeanne E. Glesener, Simone Beck, Odile Linden, Claude Mangen, Pierre Marson, Alex Reuter, Shari Schenten, Aimée Schultz und Sébastian Thiltges.

