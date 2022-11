Ironie und Kritik, Empathie und Menschlichkeit des Blicks wurden in zwei Werken des diesjährigen Salon des CAL ausgezeichnet.

Prix Pierre Werner für Chantal Maquet und Miikka Heinonen

Ironie und Kritik, Empathie und Menschlichkeit des Blicks wurden in zwei Werken des diesjährigen Salon des CAL ausgezeichnet.

Der Prix Pierre Werner, der zum Salon des Cercle Artistique Luxembourg (CAL) vergeben wird, geht dieses Jahr an Chantal Maquet und Miikka Heinonen. Ausgezeichnet wurden sie für ihre Werke „Tue dir Gutes und rede darüber #Païschtcroisière“, Öl auf Leinwand von Chantal Maquet, und „Tomorrow is not what it used to be, 2022“, ein Foto-Triptychon von Miikka Heinonen.



In der Begründung der Jury heißt es, Chantal Maquet entwickele eine persönliche Bilderwelt, in der sie mit Farbkontrasten und Monochromie spiele. Mit Distanz und Ironie beobachte sie die Gesellschaft und habe sich in dieser Serie auf die touristischen Hochseekreuzfahrten konzentriert. In „Päischtcroisière“ stelle sie Menschen dar, die zwar miteinander interagieren, aber dennoch isoliert bleiben. Den Betrachter lade sie ein, einen Erzählstrang zu konstruieren, der ihn gleichzeitig zum Beobachter und zum Teilnehmer mache.

„Tue dir Gutes und rede darüber #Païschtcroisière“, Öl auf Leinwand von Chantal Maquet. Foto: Anouk Antony

Im Triptychon von Miikka Heinonen würdigt die Jury die subtile Weise, wie er sein Werk fragmentiere. Er hat drei Ansichten desselben Innenraums aufgenommen, wobei er jedes Mal den Blickwinkel leicht verschoben hat. Die Gesamtkomposition in diesem Werk dreht sich um eine Person, die in ihrer Intimität fotografiert wurde. Das Triptychon lasse eine Form von Ambivalenz zwischen Zuflucht und Isolation aufscheinen, und die Menschlichkeit des Blicks, den der Künstler auf sein Modell richte, lade zur Empathie ein. mt/C.

Salon des CAL noch bis zum 27. November im Tramsschapp in Limpertsberg.

