Die Jury des Batty-Weber-Preises 2023 hat entschieden und rühmt die sprachliche wie inhaltliche Dichte.

Kultur 2 Min.

Literaturauszeichnung

Prix Batty Weber geht an Margret Steckel

Daniel CONRAD Die Jury des Batty-Weber-Preises 2023 hat entschieden: Das Werk der Autorin zeichne sich durch eine sprachliche und thematische Dichte aus, die historischen Kontext und präzise Figurenzeichnung zu Texten von großem Nuancenreichtum verbinde.

Er wird nur alle drei Jahre für die literarische Qualität, die Originalität und die kulturelle Strahlkraft des Gesamtwerks vergeben: 2023 erhält Margit Steckel den Prix Batty Weber, eine der höchsten Literaturauszeichnungen des Großherzogtums.

„Das Werk Margret Steckels (geboren 1934) zeichnet sich durch eine sprachliche und thematische Dichte aus, die historischen Kontext und präzise Figurenzeichnung zu Texten von großem Nuancenreichtum verbindet“, schreibt die Jury in ihrer Stellungnahme, die aus dem Kulturministerium übermittelt wurde. Die offizielle Preisverleihung findet am 26. September um 19.30 Uhr im Centre national de littérature in Mersch statt. Der Batty-Weber-Preis ist mit 10.000 Euro dotiert.

Pierre Joris erhält Prix Batty Weber 2020 Jury würdigt das Gesamtwerk des in New York lebenden Dichters und Hochschullehrers, der seine Wurzeln in Luxemburg nie vergessen hat.

Detailliert geht die Jury auf die Aspekte ihres literarischen Schaffens ein: „Ihre schriftstellerische Karriere beginnt recht eigentlich in Luxemburg im Austausch mit anderen Akteur/innen des Literaturbetriebs, ein Engagement, das sich bis heute, u. a. durch ihre Mitwirkung in luxemburgischen Schriftstellerverbänden, fortsetzt. Margret Steckels Kurzgeschichten, Erzählungen und Romane sind zunächst stark autobiografisch geprägt. Den Stationen ihres Lebens folgend, werden dabei wichtige Momente der europäischen Geschichte des 20. Jahrhunderts dargestellt, so der Nationalsozialismus, die Realität der frühen DDR, Fluchtbewegungen und Fragen der Alterität eines Lebens im Ausland, der Wiederaufbau nach 1989.“

Techniken der empathischen Figurenschilderung

Die Jury fügt hinzu: „Anders als bei traditionellen historischen Romanen begegnet Margret Steckel diesen Momenten jedoch nicht in erster Linie mit dem einer klaren Handlungsstruktur verpflichteten Duktus des Erzählens, sondern mit einem in Sprachkunst und der Präzision der Beobachtung verankerten Pointillismus. Im Mittelpunkt des Beschriebenen steht stets das Bewusstsein des Einzelnen und seine vielschichtige Wahrnehmung. Dabei werden Fragen nach Erinnerungsmechanismen gestellt, die palimpsestartig das Dargestellte auch stilistisch bestimmen. Margret Steckel nutzt die Techniken der empathischen Figurenschilderung und des erinnernden Vergegenwärtigens auch, um sich anderen biografischen Realitäten anzunähern.“

Die „Grande-Dame“ der Lyrik in Luxemburg Anise Koltz ist tot Die Poesie müsse Zeugnis ablegen von Missständen unserer Zeit, sagte Anise Koltz. In ihren Gedichten wählte sie die Worte, die auch anklagen.

Was meint das konkret? Die Jury führt aus: „So beschreibt die Erzählung ,Der Letzte vom Bayrischen Platz‘ (1996), die 1997 mit dem Prix Servais ausgezeichnet wurde, in komplexer erzählerischer Verschränkung die Erlebnisse eines jungen Mannes im Berlin der 30er und 40er-Jahre. Der Familienroman ,Servais‘ (2010) entwirft, am Beispiel einer luxemburgischen Familie des Großbürgertums, ein Panorama wichtiger historischer und gesellschaftlicher Momente der luxemburgischen Geschichte vom 18. bis zum 20. Jahrhundert. Dabei werden auch Möglichkeiten historischen Erzählens hinterfragt und reflektiert. Darüber hinaus beschäftigt sich Margret Steckel in ihren Texten mit zwischenmenschlichen Machtstrukturen und dem schmerzhaften Auseinanderklaffen von Willensfreiheit und äußerem Zwang. Hierbei werden auch v.a. Momente weiblichen Erlebens beschrieben.“



Betroffene Reaktionen nach dem Tod von Hausemer Die Reaktionen aus der Literaturszene und der fast zum Scheitern verurteilte Versuch, das Lebenswerk des verstorbenen Schriftstellers in allen Facetten zu würdigen.

„Margret Steckels Texte zeichnen sich durch einen besonders sorgfältigen und einfühlsamen Umgang mit Sprache aus, eine filigrane Technik, die sie auch in ihrem poetischen Essay ,Meine Sprache, mein Farbkasten‘ (2021) beschrieben hat. Die Jury würdigt mit Margret Steckel ein sprachlich nuancenreiches und originelles Werk und eine schriftstellerische Haltung, die sich, in der Beschreibung der schmerzhaften Wirren der Geschichte, stets für humanistische Werte und die Würde des Einzelnen einsetzt.“

Die Preisträgerin wurde von dem Jurykreis aus Jean-Claude Henkes, Vertreter der Libraries Ernster, Jérôme Jaminet, Literaturkritiker und Lehrer, Lambert Schlechter, Autor, Odile Simon, ehemalige Leiterin des Cube 521, Tamara Sondag, Angestellte der Bibliothèque municipale d’Esch-sur-Alzette, und Sébastian Thiltges, Forscher an der Universität Luxemburg, unter dem Vorsitz von Nathalie Jacoby, Direktorin des Centre national de littérature gewählt.

Folgen Sie uns auf Facebook, Twitter und Instagram und abonnieren Sie unseren Newsletter.