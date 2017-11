Von Sarah München



Licht aus. Die Bühne verschwindet in der Dunkelheit. „Bist du bereit Luc?“, ruft Frank Feitler von der Tribüne in das schwarze Loch hinein. Einatmen. Ausatmen. „Jaa.“ Klack, klack, klack – das Klicken der Schuhe durchdringt die Stille, erst weit weg und langsam, dann nah und schnell. Braune, abgewetzte Schuhe erscheinen hell erleuchtet auf der Bühne, dann tritt Luc Feit als Lenz in roten Socken ins Licht.

Doch bevor an dieser Stelle zu viel über das Theaterstück verraten wird, ist hier erst mal Schluss ...