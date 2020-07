Luxemburger Filmproduktionen haben bei Festivals Preise eingefahren. In Island, Südkorea, Irland und Deutschland. Ein Überblick.

Preise für Luxemburger Filme

Der von Samsa Film koproduzierte Dokumentarfilm „Collective“ von Alexander Nanau hat in Island den Hauptpreis beim Iceland Documentary Film Festival festgewonnen. Der Streifen erzählt wie 2015 nach einem Brand im Bukarester Nachtclub Colectiv zunächst 27 Menschen ums Leben kommen und danach 37 weitere in rumänischen Krankenhäusern an Infektionen sterben, obwohl sie längst außer Lebensgefahr waren. Man hatte verdünntes Desinfektionsmittel benutzt.

Der Dokumentarfilm „Fritzi – A Miraculous Revolutionary Tale“ koproduziert von Doghouse Films hat derweil den Spezialpreis beim Busan International Kids and Youth Film Festival in Südkorea gewonnen.

Der Dokumentarfilm „River Tales“ von Julie Schroell, produziert von Calach Films, wurde mit dem Peripheral Visions Award beim Galway Film Fleadh in Irland ausgezeichnet, derweil „Superhero“ von Emile V. Schlesser den Street Shocking Short Award beim Filmfest München gewinnen konnte.

Weitere Luxemburger Koproduktionen konkurrieren bei den kommenden Filmfestivals: „Jumbo“ (Les Films Fauves) beim New Directors New Film Festival im portugiesischen Espinho; „L'ennemi“ (Bac Cinema) beim Festival du Film Francophone d'Angoulême; „Portraitiste“ (Cynefilms) beim Salento International Film Festival in Italien.





