Le festival du 5 mars au 3 avril de la Rockhal veut faire découvrir la création sonore aux enfants.

«24 H Electro for Kids»

Pour les jeunes bidouilleurs de sons

Il n’y a pas d’âge pour bidouiller les sons. Autant commencer le plus tôt possible avec les premières expériences. Tel est l’adage du festival «24 H Electro for Kids» qui cette année en est à sa dixième édition. Le Rocklab, cette entité à part entière de la Rockhal qui organise des projets pédagogiques autour des musiques amplifiées, est une fois de plus à la manœuvre



«Le but est de présenter aux enfants, mais aussi aux parents, la création de sons à partir d’instruments électroniques», résume Sam Reinard, le responsable du Rocklab. «Il s’agit de créer une envie, de chatouiller la curiosité des plus jeunes». Et pourquoi pas, inciter les jeunes à créer et imaginer un jour leurs propres sons et musiques et leur donner envie de monter sur scène? Et donc, d’une certaine manière de soutenir la scène musicale de demain...

Des premiers pas

Jusqu’à en arriver là, les enfants, dès 4 ans, auront la possibilité de faire leurs premiers pas dans la création de sons. «Il n’est pas non plus question d’en faire des compositeurs, mais bel et bien de leur montrer comment produire des sons avec des instruments de musique électroniques ou tout autre objet», explique Sam Reinard.

La question des genres de musique électronique ne sera pas non plus abordée. «Elle pourra tout au plus être suggérée. L’intérêt se porte davantage sur le son électronique».

Des instruments de musique amplifiée, telles les guitares, ne feront pas non plus l’objet d’une étude particulière. Ce qui n’empêchera pas l’utilisation de sons échantillonnés produits par des instruments acoustiques.





Une pédagogie adaptée

Le synthétiseur, l’échantillonneur et l’ordinateur – mais non exclusivement – feront partie de l’outillage des «24 H Electro for Kids». Histoire de suivre aussi l’évolution rapide des nouvelles technologies qui désormais font partie du quotidien aussi des plus petits. Aujourd’hui encore davantage qu’au début du festival, il y a dix ans. «C’est une évidence. A notre équipe d’adapter la pédagogie des ateliers que nous proposons aux enfants».

L'installation «Les machins» du collectif Kogümi. Photo: Adrien Mellot

Un enthousiasme contagieux

L’usage de ces outils informatiques sera corroboré par celui d’installations les plus diverses et répondant toutes à la même idée fédératrice: faire participer les jeunes festivaliers au processus de créations sonores. «L’offre ne se limitera pas à l’exposition de quelconques objets ou machines, les enfants doivent pouvoir faire leurs propres expériences», insiste Sam Reinard.

L’expérience sera avant tout ludique, mais aussi sensorielle. «Le point de départ sera le son. Sa découverte et sa production se feront avec les mains, les yeux, les oreilles ou avec le corps. Tous les sens seront en éveil», promet le responsable du Rocklab, avant de poursuivre: «Le programme sera divisé en deux parties. La première s’adressera aux classes scolaires de l’enseignement fondamental, la seconde aux familles, les enfants pourront venir accompagnés de leurs parents. Tout le monde sait, que l’enthousiasme peut être contagieux».

Une demande de plus en plus forte

Pour le volet purement scolaire, des ateliers animés avec des visites des installations sonores d’une durée de 90 minutes seront proposés aux élèves avec leurs enseignants du lundi 7 mars au vendredi 1er avril. «La demande est de plus en plus grande, des classes des différentes parties du pays sont intéressées. C’est pourquoi nous avons voulu prolonger les dates pour garantir une offre plus grande», note l’organisateur. Cette année aussi, après une pause forcée en 2021, l’attrait à ces séances est grand.

Le volet purement familial s’articulera autour de plusieurs propositions. Les samedi 5 et dimanche 6 mars, le collectif Kogümi de Lyon – qui veut «sensibiliser les publics aux phénomènes sonores et musicaux par le biais de rencontres pédagogiques adaptées, autour des lutheries électroniques» – incitera avec l’atelier «Mini-synthé» les enfants à construire leur propre synthé. Le même week-end, avec l’atelier «Retro Sci-Fi», les Lyonnais proposeront une mise en sons d’un film rétro.

«BoomBoom» pour la fin

Les samedis 12 et 19 mars, l’artiste et dj luxembourgeois Brave, alias Patrick Morbach, invitera les familles et les publics aux besoins spécifiques à découvrir l’univers des sons électroniques. Les 13, 20, 26 et 27 mars, l’accès à toutes les installations sera libre, sans encadrement pédagogique toutefois.

Le dimanche 3 avril pour le grand final du «24 H Electro for Kids», le Rocklab a prévu un «BoomBoom»-concert, un spectacle interactif qui plongera les jeunes spectateurs dans une fête futuriste pour explorer de nouveaux paysages sonores, grâce à des projections accompagnées d'une performance de trois musiciens, promettent les organisateurs.

Inscrit dans le programme d’Esch 2022, le festival, du moins pour toute la partie ateliers, quittera la salle de danse de la Rockhal pour s’installer dans le pavillon Skip, qui accueillera d’ailleurs d’autres projets pédagogiques de la Capitale européenne de la Culture. Seul le concert final aura lieu au Club de la Rockhal.

Inscriptions et informations supplémentaires sur toutes les activités du «24 H Electro for Kids» sont à retrouver sur:

www.rockhal.lu

