La cheffe d’orchestre allemande Corinna Niemeyer prend la direction de l’OCL.

«Porter ensemble le message de la musique»

Le président de l’Orchestre de Chambre du Luxembourg (OCL), Georges Santer, est rassuré. «Nous avons trouvé la personne que nous recherchions. Sa vision de l’orchestre et sa volonté d’inscrire son travail dans un projet sociétal correspondent tout à fait à nos attentes.» La nouvelle directrice musicale Corinna Niemeyer a écrit sur son site après la première rencontre avec l’0CL en février dernier: «I am looking forward to the collaboration with this beautiful orchestra, its musicians and management team, and to developing the orchestra together. Music, excellence, innovation. Joy.»



Corinna Niemeyer, comment en êtes-vous arrivée à prendre la direction musicale et artistique de l’OCL? Saviez-vous que vous étiez une potentielle candidate?

J’ai dirigé l’orchestre une première fois en février et tout s’est bien passé, l’entente était parfaite entre les musiciens et moi. J’ai postulé pour le poste, j’ai présenté mon projet et j’ai été retenue.

A 34 ans, la musicienne prend son premier poste fixe à la tête d'un orchestre. Photo: Pierre Matgé

Vous parlez de bonne entente. Tous les chefs utilisent ce mot. Expliquez-nous.

Il y a toujours différentes approches possibles pour faire de la musique ensemble. On se met au travail pour voir quelle profondeur on peut rechercher et trouver. Avec les musiciens, on s’inspire mutuellement, cette relation a pour but de mener une partie vers l’autre.

Dans le cas de l’OCL, vous vous en êtes immédiatement rendue compte?

J’ai rapidement remarqué que quelque chose se passait. J’apprécie cet ensemble pour l’implication et l’engagement de chaque musicien, ce qui est d’autant plus important pour un petit groupe. Le potentiel humain et l’envie de s’engager sont énormes.

Corinna Niemeyer a entre autres été chef assistante à l’Orchestre Philharmonique de Rotterdam. Photo: Simon Pauly

D’habitude vous dirigez des orchestres symphoniques. Désormais vous allez travailler avec une formation de chambre. Quelles sont les différences pour vous?

Tout d’abord, les répertoires sont totalement différents. La richesse de l’OCL est sa capacité de jouer des œuvres de différents répertoires, styles et époques. Son ambition est très large.

Bio express Corinna Niemeyer, 34 ans, a fait ses études à Zurich, Karlsruhe, Munich et Shanghai. L'artiste participe au projet d'éducation musicale «Demos» de la Philharmonie de Paris depuis 2016. La musicienne allemande a également dirigé l’orchestre de la Sorbonne de Paris et l’orchestre universitaire de Strasbourg et a fait ses débuts à l’opéra de Cologne en 2017, avant d’être chef assistante de l’Orchestre Philharmonique de Rotterdam de 2018 à 2020. Elle a de plus été l’assistante d’Ivan Fischer, Lahav Shani, Yannick Nezet-Séguin et Valery Gergiev. Corinna Niemeyer a remporté plusieurs prix de direction d’orchestre à Tokyo en 2015 et à Paris en 2014. Pour son engagement culturel transfrontalier, le Consulat général d’Allemagne à Strasbourg lui a décerné le «Prix de l’amitié franco-allemande 2018». Le contrat de Corinna Niemeyer avec l’Orchestre de chambre du Luxembourg couvre une période de quatre ans



Votre première programmation débute avec la saison 2021-22. Quel est votre projet pour l’avenir?

Sur le programme de ma première saison, je serai heureuse de vous en parler dans six mois. Je vais commencer par me faire une idée de la richesse de la vie culturelle du pays. Je sais déjà que je veux jouer l’ouverture, être proche de la société et d’un nouveau public et également favoriser les partenariats.

Combien de temps allez-vous passer chaque saison au Luxembourg?

Il est prévu que je dirige chaque année la moitié des concerts de la saison. Je n’ai pas un droit exclusif sur l’OCL. Il faut garder les chefs invités, il est primordial que l’orchestre reste en contact avec d’autres musiciens, il en va de son développement. Durant la saison 2020-21, l’orchestre va travailler avec de jeunes chefs pas forcément très connus, mais que j’ai eu l’occasion de rencontrer. Tous appartiennent à cette jeune génération de musiciens très prometteurs.

Allez-vous poursuivre vos activités de chef invitée?

Oui, tout à fait. Un directeur musical doit aussi pouvoir faire d’autres expériences. Tout comme pour l’orchestre, ces échanges sont importants.





Vous étiez violoncelliste avant de vous orienter vers la direction d’orchestre. Pourquoi ce choix?

Parce que tout simplement j’adore les timbres de l’orchestre.

Un chef d’orchestre est-il, selon vous, avant tout quelqu’un qui détient le pouvoir absolu?

Non! Au lieu de parler de pouvoir, je préfère penser aux responsabilités du chef. Son travail consiste à fédérer un groupe, à porter le message de la musique. Avant de diriger, j’étais violoncelliste et je jouais beaucoup de musique baroque. Le violoncelliste jouant la basse continue est en quelque sorte le moteur de l’orchestre, c’est lui qui donne les bonnes impulsions au groupe. J’ai toujours adoré cela, bien plus que de jouer la mélodie principale. Je retrouve ces mêmes sensations lorsque je suis devant un orchestre.

La nouvelle cheffe d'orchestre Corinna Niemeyer et le président de l'OCL, Georges Santer. Photo: Pierre Matgé

Quand vous ne travaillez pas, quelles musiques écoutez-vous?

J’ai de la peine à répondre à cette question, car, en fait, quand j’écoute de la musique, je ne peux pas faire autre chose, c’est impossible. Sinon, je vais régulièrement à des concerts. Si je tombe sur un musicien dans le rue, je peux m’arrêter longuement pour l’écouter.

Toute dernière question: pour votre téléphone portable, vous avez choisi quelle sonnerie?

(rires) Un musicien m’a envoyé un jour un fichier avec des chants d’oiseau comme sonnerie. Je ne pouvais plus me balader en forêt. Depuis, j’ai choisi une sonnerie des plus banales que tout le monde semble avoir sur son téléphone. C’est pourquoi je crois tout le temps que mon portable se met à sonner...

