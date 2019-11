Eine Auswahl an kunsthandwerklichen Objekten in der Oberstadt.

Pop-up Store für Luxemburger Kunsthandwerk

Die Vereinigung "De Mains De Maîtres" verfolgt ihre Politik der Förderung und Verbesserung des Handwerks und wird ab diesem Samstag bis zum 24. Dezember in einer neuen zeitlich befristeten Galerie auf Nummer 43 in der Grand-Rue 43 in Luxemburg eine Auswahl an kunsthandwerklichen Objekten Luxemburger Handwerker ausstellen.

15 Jean-Marc Dimanche und Tom Wirion zeigten in dem Pop-up Store ihre schönsten Kreationen. Foto: Steve Eastwood

Jean-Marc Dimanche und Tom Wirion zeigten in dem Pop-up Store ihre schönsten Kreationen. Foto: Steve Eastwood





Keramik, Glas, Holz- oder Steinskulpturen, Textilarbeiten ... die schönsten Materialien und das außergewöhnliche Know-how verleihen dabei einem Raum, der dem Handwerk und dem zeitgenössischen Schaffen gewidmet ist, eine besondere Bedeutung.



Geöffnet von mittwochs bis sonntags von 11 bis 18 Uhr.

Fotos: Steve Eastwood.