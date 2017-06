(TJ) - Wenn die kolumbianische Pop-Rock-Sängerin und Songwriterin Shakira am Wochenende eine Luxemburger Fahne auf ihrem Facebook-Account gepostet hat, hat das wohl eher nicht mit den Feierlichkeiten zum Nationalfeiertag im Großherzogtum zu tun. Vielmehr wollte sie damit ihre Fans auf einen bevorstehenden Auftritt aufmerksam machen.



Auftritt am 11. November

Shakira tritt im Rahmen ihrer Europatournee in Luxemburg auf. Sie wird am 11. November ihre Fans in der Rockhal begeistern. Der Vorverkauf für das Konzert startet am Freitag ab 10.00 Uhr auf der Internetseite der Rockhal.



Shakira war 2014 schon einmal zu Gast in Luxemburg - allerdings nicht als Sängerin, sondern als Fußballfan. Die 37-Jährige ist seit 2011 mit dem spanischen Nationalspieler Gerard Piqué liiert, mit dem sie zwei gemeinsame Söhne hat. Damals war mit der spanischen Nationalelf ein amtierender Europameister zu Gast im Stade Josy Barthel, wo er auf die FLF-Auswahl traf.

Shakira feuerte ihren Freund Gerard Piqué im Oktober 2014 im Stade Josy Barthel an.

Foto: Ben Majerus





Shakira und ihr Mann Gerard Pique.

AFP