Kultur 5 Min.

Polizeiaktion im MNHA zielt auf privaten Eigentümer

Die Polizei hat im MNHA eine private Sammlung blockiert. Die Beschlagnahmung hat am vergangenen Donnerstag, 14. Februar, aufgrund eines internationalen Rechtshilfeersuchens aus Belgien stattgefunden. Das Museum sei sich über die Provenienzen der betreffenden Werke im Klaren und besitze Authentizitätszertifikate, erklärte Kulturministerin Sam Tanson.

(sop/dco) - Die Polizei hat im MNHA eine private Sammlung beschlagnahmt. Das bestätigte Diane Klein, Sprecherin der luxemburgischen Justizverwaltung, an diesem Freitagmorgen. Der Besitzer, der nicht näher genannt wurde und dessen Staatsangehörigkeit aus Ermittlungsgründen auch nicht preisgegeben wurde, habe so keine Möglichkeit mehr, über sein im Museum deponiertes Eigentum zu verfügen. Anders als es die Wochenzeitung Woxx in ihrer aktuellen Ausgabe als erstes Medium berichtete, hat die Durchsuchung allerdings bereits am vergangenen Donnerstag, dem 14. Februar, und nicht am Freitag, dem 15. Februar, stattgefunden, wie Museumsdirektor Polfer und die Justizbehörden bestätigten.

Die Durchsuchung fand aufgrund eines internationalen Rechtshilfeersuchens aus Belgien statt. Die Luxemburger Staatsanwaltschaft hat die internationale Kooperation gegenüber dem "Luxemburger Wort" bestätigt.

Die Sammlung - die Behörden haben dazu noch keine Details bekanntgegeben -, ist allerdings im Museum verblieben und wurden mittels "saisie par équivalent d'avoirs" im übertragenen Sinn beschlagnahmt, wie die luxemburgische Justizverwaltung betonte.

Die private Sammlung soll laut des Woxx-Berichts bereits Mitte der 1990er-Jahre im MNHA deponiert worden sein. Das Nationalmuseum unterstand damals der Leitung von Paul Reiles.



Nicht die Sammlung, sondern der Eigentümer steht im Fokus

Dass die Leihgabe zu dieser Zeit erfolgt sei, bestätigte der heutige Direktor Michel Polfer, der am Nachmittag des 22. Februar Stellung gegenüber dem Luxemburger Wort nahm. Am Donnerstagmorgen des 14. Februar sei die Beschlagnahmung "ganz zivilisiert" abgelaufen. "Es waren sechs, sieben Beamte - darunter die Untersuchungsrichterin, der Staatsanwalt und die Luxemburger Police judicaire." Belgische Ermittler seien nicht hinzugezogen worden - "soweit wir wissen." "Wir haben ja auch von den belgischen Autoritäten nichts Konkretes zu den Ermittlungen bekommen. Die Bilder selbst stehen offenbar nicht in Frage, weder in ihrer Provenienz, noch in ihrer Authentizität. Es geht wohl darum, die Sammlung als Vermögenswert sicherzustellen. Ich habe keinen Grund anzunehmen, dass die Saisie mit den Werken selbst zu tun hat."

Werke waren ausgelagert

Die Beschlagnahmung habe aber nicht im Museum am Fischmarkt selbst stattgefunden. "Die Werke waren zufällig in unserem Depot außerhalb des Museums, weil wir den vierten Stock am Fischmarkt, der sonst für die permanente Kollektion moderner und zeitgenössischer Malerei vorgesehen ist, für die temporäre Ausstellung ,Die Ursprünge der chinesischen Zivilisation – Archäologische Schätze aus Henan‘ freigeräumt haben. Das war eine Ausnahme und ein chronologischer Zufall - und keine bewusste Entnahme oder Verschleierung der Bilder. Es war auch nicht so, dass die Bilder generell nur im Depot gelegen hätten. Die allermeisten Bilder sind - in den 23 Jahren, in denen sie hier waren - quasi permanent ausgestellt gewesen. Nicht als Block oder in einem eigenen Sammlungssaal XY, wo alle beieinander gehangen hätten. Sondern sie wurden je nach ihrer kunsthistorischen Periode, zu der sie gehören, in unserer Ausstellung und als Teil einer Privatsammlung markiert gezeigt."

Die nun beschlagnahmte private Sammlung wurde in der Mitte der 1990er-Jahre dem Museum zur Verfügung gestellt, so Michel Polfer. Archivfoto:Gerry Huberty

Auf konkrete Nachfrage, ob es sich denn tatsächlich um 1996 als Leihgabe in das Haus aufgenommene moderne und zeitgenössische Bilder handelt, wollte sich Polfer nicht auf Details der Sammlung festlegen lassen. "Es sind Objekte, Kunstwerke, ich habe mich falsch ausgedrückt". "Wir dürfen die nun beschlagnahmten Werke jedenfalls nicht mehr öffentlich zeigen und sie sind sichergestellt."

Leihgaben aus künstlerischem Interesse

Die impliziten Vorwürfe im Woxx-Artikel, dass das Museum privaten Sammlern kostenlos Tür und Tor seiner Lager öffne, seien haltlos. Hauspolitik sei, nur Werke als Leihgabe in Betracht zu ziehen, wenn sie für die Ausstellung und die wissenschaftliche Bearbeitung einen Mehrwert darstellten und dazu umfänglich dokumentiert seien, sprich die Provenienz und der authentische Hintergrund abgeklärt sei. "Die Sammlung kam vor meiner Amtszeit an das Museum. Ich glaube aber, dass das künstlerische Interesse in diesem Fall für das Museum den Ausschlag gegeben hat", betont Polfer. Die Zahl von langfristigen Leihgebern aus dem Ausland könne man an zwei Händen abzählen. Private Luxemburger Leihgeber seien viel stärker mit Kunstwerken und historischen Objekten vertreten. Da seien die Bestände zwar größer, aber auch da gelte als Maxime, dass sie im Museumsbetrieb gezeigt werden müssten. Vor reiner Aufbewahrung könne also nicht die Rede sein. "Warum sollte das Museum das auch tun? Wenn uns etwas angeboten wird, fragen wir, was wir konkret damit tun könnten." Ansonsten werde abgelehnt, sagte Polfer.



Private Leihgaben besser ausweisen

Die Kulturministerin Sam Tanson war über die Polizeiaktion von Museumsleiter Polfer informiert und ins Bild gesetzt worden. "Natürlich weiß ich, um welche Stücke es sich handelt. Ich kann allerdings nichts zum konkreten Ermittlungsfall sagen", sagte Sam Tanson. Die Untersuchungsrichterin habe Museumsdirektor Polfer auferlegt, keine Details zum vorliegenden Fall öffentlich preiszugeben. Und daran halte sie sich auch. "Das ist auch normal."



"Hier geht es rein um eine Prozedur der belgischen Behörden. Meines Wissens nach geht es auch nicht um die Kunstwerke selbst, sondern um den Besitzer und seine Sammlung als Eigentum." Das Museum sei sich über die Provenienzen der betreffenden Werke im Klaren und besitze Authentizitätszertifikate. Dass die Werke in Luxemburg verblieben seien, läge an der Entscheidung der belgischen Ermittler. "Das kann auch ganz praktische Gründe haben", so Tanson, aber die Beschlagnahme sei klar markiert.



Die Woxx hatte in ihrem Bericht zudem fehlende Dokumente - konkret Teile der Rapports d'activités - aus den 1990er-Jahren beim Kulturministerium angemahnt, die möglicherweise Auskunft über die betreffende Sammlung und ihren Eigentümer geben könnten. "Die Dokumente sind gefunden - es gab lediglich einen Fehler beim Upload der vollständigen Archivalien in die Datenbanken - und sie werden dem Journalisten nun vollständig zur Verfügung gestellt", so die Kulturministerin gegenüber dem "Luxemburger Wort".

Kulturministerin Sam Tanson nahm Stellung zu dem Fall. Archivfoto: Pierre Matgé

Die Aktivitätsberichte umfassten allerdings bisher generell nicht detailliert den jeweiligen Sammlungsumfang und die Namen der privaten Stifter bzw. der Eigentümer, die ihre Wertobjekte als Leihgaben unter unterschiedlichen Vertragsbedingungen dem Museum zur Verfügung stellen. "Das wollen wir ändern. Es ist wichtig, dass wir zeigen, was als private Leihgabe an das Museum gegeben wurde", sagte Tanson.

Aber auch da werde der Datenschutz - wie die Namen der privaten Leihgeber - gewahrt werden. "Man muss ganz klar sagen, dass private Sammler nichts mehr an ein Museum geben, wenn ihr Name auftaucht. Aber eine Auflistung der Objekte an sich, die langfristig dem Museum zur Verfügung stehen, soll spätestens mit dem dem Aktivitätsbericht 2019 auch rückwirkend hinzugefügt werden."



Es gebe große private Bestände, die seit Jahrzehnten zum Depot gehörten. Die stünden allerdings unter unterschiedlichen, jeweils mit dem Museum ausgehandelten Bedingungen und vertraglichen Modellen zur Verfügung. Der Staat sei Garant für die Sicherheit der Werke - und von privater Hand geliehene Werke würden auch im Interesse der Öffentlichkeit gezeigt werden, so die Ministerin.