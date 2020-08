In unserer Sommerreihe "Ein Platz, eine Geschichte" geht es diesmal an die Mosel: die Place Dr. Fernand Kons in Remich zwischen Lebenslust und Bedrohung.

Kultur 4 2 Min.

Place Dr. Kons Remich: Fluch und Segen an der Mosel

Daniel CONRAD In unserer Sommerreihe "Ein Platz, eine Geschichte" geht es diesmal an die Mosel: die Place Dr. Fernand Kons in Remich zwischen Lebenslust und Bedrohung.

Hier erkennt man die alte Strasse nach Bech-Kleinmacher, die noch zwischen dem ehemaligen Fußballfeld und der Häuserzeile verlief. (Vor der Moselkanalisierung 1964) Foto: Geschichtsfrënn Réimech

Erst Fußballplatz direkt an der Mosel, der Esplanade und der Brücke über den Fluss, dann Parkplatz und offiziell erst seit 2004 nach der völligen Neugestaltung die „Place Dr. Fernand Kons“ – einstimmig hatte der damalige Gemeinderat für die Benennung gestimmt, um die Verdienste des ehemaligen Bürgermeisters der Stadt und Chamber-Abgeordneten zu würdigen.

Der Mann, dem Mamer seine Wiedergeburt verdankt Eine Bronzestatue erzählt, wie ein Dorfjunge auszog erst Soldat dann kaiserlicher Hofdichter zu werden - und warum die Feder wirklich mächtiger als das Schwert ist.

Eine „Gutt Stuff“ zwischen alten Gassen und dem Moselufer für Einwohner und Besucher sollte der Platz werden, da wo Märkte oder demnächst Open-Air-Kino angeboten werden.



Foto: Daniel Conrad

Fast 16 Jahre nach der Platzneuanlage erzählt er vom Strukturwandel der Stadt, vom Fluch und Segen der „Moselperle“ Remich zwischen Ufervergnügen, Verkehrsknoten- und Handelspunkt sowie Tourismus. Von ihm aus lassen sich die Herausforderungen lesen: Einst ein Handwerks- und Handelspunkt am Fluss und guter Anbindung an die Hauptstadt entwickelte sich Remich im späten 19. Jahrhundert erst nach und nach zum Tourismusort.



Die 1866 geschaffene, später im Zweiten Weltkrieg zerstörte und letztlich ersetzte Brücke auf das andere Ufer vereinfachte den Verkehr und bot der Stadt neue Möglichkeiten. Als symbolische Anspielung spiegelt sich der Zeitenwandel auch im Brunnen „Wäschfraen (Les Lavandières)“ von Manon Bertrand wider, die den Place Dr. Kons deutlich sichtbar dominiert: vor den Streben des Brückengerüstbaus, der die Zukunft ankündigt, waschen die Frauen per Hand ihre Wäsche noch in der Mosel – und tratschen, was das Zeug hält.



Die „Wäschfraen (Les Lavandières)“ erinnern an historische Zeiten. Foto: Daniel Conrad

Doch schon wird dieses muntere Gefühl getrübt: Die Mosel, die dank der Brücke ein Stück Hemmnis verliert, tritt, trotz aller Versuche sie zu bändigen, über die Ufer und lässt ihre zerstörerische Kraft wüten.

Wassermassen schwellen wieder ab Die Pegelstände der Mosel fallen seit dem Sonntagmorgen. Für Entwarnung ist es jedoch noch zu früh: Ab Dienstag soll es wieder kräftig regnen.

Tafeln mit historischen Fotos an der Place Dr. Kons oder am „Piirtchen“, diesem niedrigen Durchgang zwischen dem Platz über den Quai de la Moselle in die historischen Gassen der Moselperle, und die Pegelstandsanzeigen an der nahe gelegenen „Al Schoul“ erinnern an die Bedrohungslagen der letzten Jahrzehnte.

Klicken Sie auf ein Bild, um die Galerie zu öffnen

4 Fotos. Daniel Conrad

Bildergalerie Bitte scrollen Sie nach unten,

um weitere Bilder zu sehen. Fotos. Daniel Conrad Fotos. Daniel Conrad Fotos. Daniel Conrad Fotos. Daniel Conrad

Davon ist an guten Tagen kaum etwas zu spüren, die Tische der am Quai de la Moselle gelegenen Cafés und Restaurants oder die Bänke zur Esplanade laden unter den 53 Platanen des Platzes zum Atemholen ein – selbst wenn der Verkehr an der Esplanade fließt und Touristen und Einheimische an heißen Tagen fieberhaft nach freien Parkplätzen suchen.

Foto: Daniel Conrad

Wie Remich in Zukunft aussehen soll, wird eben auch an diesem Platz spürbar, der lange reiner Parkplatz war und nun das Zentrum mit dem neuen Busbahnhof und der Tourismusinformation an der Esplanande verbindet: Wie viel Tourismus soll und darf sein, und wie nahe am Stadtkern soll und muss Verkehr und leichtes Parken möglich sein?

Schaltjahr: Remich ließ dieses Jahr die Stréifrächen büßen An jedem Schaltjahr wird traditionsgemäß aus dem Stréimännchen eine Stréifrächen. Und so wurde am Mittwochabend eine Strohpuppe mit weiblichen Zügen verbrannt und in die Mosel geworfen.

Welche Form der Attraktivität will die Stadt mit dem Platz bieten, die mit der Mosel und ihren Reizen wirbt, wie dem Wein, dem mit Stolz nicht nur im nahe gelegenen Bacchusbrunnen von Will Lofy, sondern auch direkter am Platz mit dem Brunnen „Vigne“ von Boris Lejeune vor der „Al Schoul“ Referenz gezollt wird? Das wird ein neues Stück Geschichte ...

Folgen Sie uns auf Facebook und Twitter und abonnieren Sie unseren Newsletter.