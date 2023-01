Für das junge Publikum hält das Kulturhaus im Norden des Landes eine märchenhafte sowie abenteuerliche Inszenierung bereit.

„Pinocchio“ kommt nach Marnach ins Cube 521

(C./nos) - Wer kennt sie nicht? Pinocchio, die kecke Marionette des Schreiners Gepetto. Im Marnacher Cube 521 erweckt der Holzjunge am Sonntag, dem 22. Januar, um 16 Uhr erneut zum Leben. Ein Theaterstück nach Carlo Collodi und geeignet für Kinder ab vier Jahren.

Die Geschichte rund um die lebende Marionette begeistert schon seit jeher die Kinder. Nun kommt „Pinocchio“ ins Cube 521. Foto: Burghofbühne Dinslaken

„Die Geschichte rund um die hölzerne Puppe mit der verräterisch wachsenden Lügennase begeistert Kinder schon seit weit über 100 Jahren!“, heißt es auch vonseiten der Veranstalter, die die gleichnamige Inszenierung „Pinocchio“ nun im Rahmen des „Cube Jeune“ zeigen.

Die Synopsis des Stücks, das unter der Regie von Anna Scherer aufgeführt wird, lautet wie folgt: „Schreiner Gepetto traut seinen Augen und Ohren nicht: Da fängt doch seine neueste Schnitzerei einfach zu sprechen und zu tanzen an. Fast so, wie ein echter Junge, fast. Als er Gepetto auch noch Papa nennt, ist es um den einsamen Schreiner geschehen.“

Daraufhin entschließt sich Gepetto, der Marionette einen Namen zu geben: „Pinocchio tauft er kurzerhand die lebende Puppe, weil er sie aus einem Stück Pinienholz gefertigt hat. Doch was will ein gerade zum Leben erwachtes Kind? Natürlich das Leben kennenlernen mit all seinen Abenteuern, Freuden und Köstlichkeiten. Und so brauchen auch Fuchs und Katze, die er auf dem Weg zur Schule trifft, nicht viel Überzeugungskraft, um ihn auf Abwege zu bringen. Pinocchio ahnt ja nicht, dass es sich bei den beiden um listige Ganoven handelt, die sich mithilfe der lebenden Puppe bereichern wollen. Und so stolpert er auf hölzernen Beinen von einem Schlamassel in den nächsten ...“

Während 70 Minuten wird das Publikum in die märchenhafte und abenteuerliche Welt der sprechenden Holzpuppe entführt. Ein Stück, das vor allem die Kleinen begeistern und zum Lachen bringen wird.

Karten sind telefonisch über www.luxembourg-ticket.lu oder telefonisch unter +352 521 521 erhältlich. Weitere Informationen auf www.cube521.lu.

