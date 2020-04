Jury würdigt das Gesamtwerk des in New York lebenden Dichters und Hochschullehrers, der seine Wurzeln in Luxemburg nie vergessen hat.

Pierre Joris erhält Prix Batty Weber 2020

Der Prix Batty Weber wird nur alle drei Jahre als nationaler Literaturpreis vergeben und ehrt das Gesamtwerk eines Autorin oder Autoren: 2020 geht die Auszeichnung an Pierre Joris.



Wie die Jury in ihrer Stellungnahme zur Preisvergabe an den Dichter und Lyrikexperten, der über 50 Bücher (meist in englischer Sprache) als Autor, Herausgeber oder Übersetzer veröffentlichte, betont:

"Das poetische und essayistische Werk von Pierre Joris ist Ausdruck einer ebenso unermüdlichen wie vielfältigen Suche nach Grenzüberschreitung und Welthaltigkeit. 'Routes, not roots' ist daher als ein programmatischer Titel zu verstehen, der den Anspruch einer 'nomad poetics' unterstreicht, zwischen den Sprachen (Englisch, Französisch, Deutsch, Arabisch, Luxemburgisch), zwischen den Literaturen und zwischen den Kulturen unterwegs zu sein. In seinem poetischen Werk webt er in sprachspielerisch-experimentellen Wort(ver)suchungen ein Netz von überraschenden Zusammenführungen aus unterschiedlichen literarischen und kulturellen Texten (von der Avantgarde, der Beat Generation, Rilke, Ezra Pound, T.S. Eliot über die maghrebinische Literatur bis zur Popkultur), die es den LeserInnen ermöglicht, von den Rändern her die Welt zu ergründen, in der Diaspora zu flanieren und in ihr heimisch zu werden.

Joris’ poetisches Werk, das Offenheit des Geistes, Beweglichkeit des Denkens und Willen zur Sprachdekonstruktion voraussetzt und einfordert, ist daher eine moderne Antwort auf alle Formen ideologischer Einschränkung und Verblendung. Joris erweist sich nicht nur als überzeugter und überzeugender literarischer Kosmopolit, er nimmt seine LeserInnen auch mit auf die Reise hin zum 'in-between', dem eigentlichen Ort des Nomaden."

TNL-"Author in Residence" Pierre Joris : Ein Luxemburger in New York Der Luxemburger Lyriker Pierre Joris lebt in New York. Entdecken kann man sein Werk derzeit im TNL, wo er der diesjährige "Author in Residence" ist. Porträt eines Dichters und Nomaden.

"Der Wortnomade Joris ist zudem ein Botschafter der Literatur. Monumental ist die Übersetzung des Werkes von Paul Celan aus dem Deutschen ins Englische. Zudem übersetzt er aus dem Englischen ins Französische und umgekehrt und bewegt sich des Weiteren zwischen den Künsten, indem er in seinen Performances, domopoetics genannt, gemeinsam mit der Künstlerin Nicole Peyrafitte Literatur, Happening und Kunst vereint. Joris ist ein Grenzgänger, ein Denker der 'nomad art', ein Sprachkünstler und ein optimistischer Utopist, der an den Zauber der Sprache glaubt und selbige belebt – in Zeiten der zunehmenden Nationalismen hält Joris der Engstirnigkeit das Bekenntnis zum Respekt und zum Dialog entgegen", so die Jury.

Der Termin für die Preisübergabe wird noch bekanntgegeben. Die Dotierung liegt bei 10.000 Euro.

Zur Person: Pierre Joris, geboren 1946 in Strasbourg, besuchte die Primärschule in Luxemburg und Ettelbrück, das Gymnasium in Diekirch und die Cours supérieurs in Luxemburg-Stadt. Er studierte ein Jahr Medizin an der Pariser Universität, wechselte dann das Fach, studierte bis 1969 Englische Literatur am Bard College in New York und schloss 1975 ein Übersetzerstudium an der University of Essex (UK) ab. Von 1976 bis 1979 lehrte er an der Université de Constantine in Algerien, danach an verschiedenen amerikanischen Universitäten. 1990 promovierte er in Vergleichender Literaturwissenschaft an der State University of New York in Binghamton, NY. Von 1992 bis 2013 war Pierre Joris Professor für Englische Literatur an der State University of New York in Albany, NY. Seine Forschungsschwerpunkte sind zeitgenössische englischsprachige Poesie, Poetik und Literaturübersetzung. (Quelle: CNL-Autorenlexikon)

Die Jury des Batty Weber Preises 2020 setzte sich zusammen aus Claude D. Conter (Präsident, Leiter des „Centre national de littérature“), Fabienne Gilbertz (Vize-Präsidentin, promovierte Sprachwissenschaften), Frank Hoffmann (Leiter des Théâtre national du Luxembourg), Anne Diderich (Präsidentin der „Fédération des libraires“), Luc Marteling (Direktor des Zenter fir d’Lëtzbuerger Sprooch), Sébastien Thiltges (promovierter, wissenschaftlicher Mitarbeiter des „Institut de langue et littératures de langue luxembourgeoise“ der Universität Luxemburg) und Vesna Andonovic (Journalistin und Leiterin der Kulturrubrik des „Luxemburger Wort“).

