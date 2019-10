Die elfte Ausgabe des Familienspektakels Picelectronic zog am Samstag und am Sonntag große und kleine Besucher in die Rotondes.

Kultur 8

Picelectronic verzaubert Familien in den Rotondes

Die elfte Ausgabe des Familienspektakels Picelectronic zog am Samstag und am Sonntag große und kleine Besucher in die Rotondes.

Das Picelectronic in den Rotondes bot an diesem Samstag und Sonntag wieder kindgerechte Workshops, DJ-Sessions, Sound-Installationen und Konzerte an.

Dabei haben Veranstalter und Künstler einen großen Bogen gespannt: Schon für Kinder ab einem Jahr waren Veranstaltungen geplant, aber auch für Erwachsene gab es Interessantes zu entdecken.

8 Foto: Pierre Matgé

Bildergalerie Bitte scrollen Sie nach unten,

um weitere Bilder zu sehen. Foto: Pierre Matgé Foto: Pierre Matgé Foto: Pierre Matgé Foto: Pierre Matgé Foto: Pierre Matgé Foto: Pierre Matgé Foto: Pierre Matgé Foto: Pierre Matgé

So kam auch zu dieser elften Ausgabe viel Publikum, erwartet waren rund 1.300 Besucher. Das Programm am Samstag und Sonntag war bunt: Das Kollektiv La Sophiste bot die "Douch'box" an, Max Vandervorst spielte auf Papier und Plastik Rumba und der DJ Oustiti Discoclub lud zum Tanzen ein.