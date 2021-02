Am Theater Osnabrück hat Philippe Thelen viel gelernt, viel gespielt, aber nun ist es an der Zeit, dort die Koffer zu packen. Der Luxemburger Schauspieler will mehr vor die Kamera. Ein Interview.

Philippe Thelen - auf der Bühne wie ein Wirbelwind

Marc THILL

Philippe Thelen, Luxemburger Schauspieler in Deutschland, steht noch bis Juli beim Theater Osnabrück unter Vertrag. Drei Jahre war er dort, hat Shakespeare, Kafka und Brecht und noch viel anderes gespielt, will sich nun aber anderswo umschauen. Philippe Thelen will vor allem mehr vor die Kamera – zum Film und zum Fernsehen.

Herr Thelen, wie fühlt man sich, wenn man von einer renommierten deutschen Theaterzeitschrift wie „Theater in der Zeit“ als „junger Gérard Depardieu“ bezeichnet wird? (lacht) Ich war zunächst einmal perplex und habe es beim ersten Lesen auch nicht richtig verstanden ...