Le soliste retrouve vendredi soir l’ensemble de musique contemporaine Lucilin pour un dernier concert au Carré Hollerich.

Musique contemporaine

Philippe Schwartz, le caméléon de l'euphonium

Philippe Schwartz et l’euphonium, c’est déjà une longue histoire. A huit ans, il découvre les gros cuivres de l’orchestre philharmonique du Luxembourg et prend une décision radicale: «Je vais apprendre à jouer de l’euphonium, cet instrument imposant, brillant et aux sons puissants qui fait beaucoup de bruit». La mère, obligée de transporter l’instrument pour les cours de musique du fils, aurait peut-être préféré un instrument plus maniable, s’amuse aujourd’hui le trentenaire.



Enfant donc, Philippe Schwartz s’inscrit au conservatoire de Luxembourg dans la classe de Patrick Krysatis. Lorsque la question du passage au tuba s’est posée, le jeune homme est resté fidèle à l’euphonium. «Je n’avais pas l’intention de changer.»

Pourquoi l’euphonium?

Philippe Schwartz est catégorique. «Appelé aussi souvent tuba ténor, cet instrument possède des qualités mélodiques incroyables. Il permet des vibratos, il chante. Dans les brass brands, alors que le cornet peut être assimilé au rôle du premier violon ou Konzertmeister, mon instrument correspond au premier violoncelle d’un orchestre symphonique.»

Philippe Schwartz a, après le conservatoire de Luxembourg, étudié au Royal Nothern College of Music de Manchester. C’est donc au Royaume-Uni que le musicien a découvert de multiples autres facettes de son instrument, qui dans nos fanfares et harmonies est souvent cantonné aux parties de basse et de contre-chants. «En Angleterre, les brass bands sont très largement développés. Ces formations offrent à l’euphonium des rôles de soliste inédits. L’instrument permet des parties techniques de grande virtuosité», se réjouit le musicien.

Côté répertoire, l’euphonium est bien loti. Ce qui permet à l’instrument de se distancier de ses collègues. «Le répertoire s’est vraiment développé dans les années 1990. Les pièces sont de par leur écriture souvent très virtuoses.» Peu présent dans le domaine symphonique – «The Planets» de Gustav Holst, «Ein Heldenleben» de Richard Strauss et quelques autres rares compositions font figures d’exception – c’est bien davantage avec la musique pour fanfares et harmonies et tout particulièrement les brass bands, que l’instrument de Philippe Schwartz peut s’imposer.

Retour au conservatoire

Agé de 36 ans, dans quelques semaines de 37 ans, le musicien enseigne désormais au conservatoire de la capitale, là où il fait ses premières gammes. Titulaire de la classe d’euphonium, il ne peut se plaindre d’un manque d’intérêt des élèves. Bien au contraire. «Pour la rentrée, cinq nouveaux jeunes se sont déjà manifestés», indique le chargé de cours qui vient de passer l’examen pratique pour le professorat. Avec une anecdote à la clef. «Pour mon examen devant le jury, je devais donner un cours à un jeune qui n’avait encore jamais touché cet instrument. J’avais tout juste une demi-heure pour le convaincre. Quelque temps plus tard il s’est inscrit dans ma classe!»

«Je ne cesse de répéter à mes élèves, qu’apprendre à jouer d’un instrument peut aussi leur permettre de rejoindre par la suite des ensembles amateurs, quelle que soit leur situation future. La pratique instrumentale est un vecteur de communications et d’échanges importants.»

Une passion à partager

En plus d’avoir initié le Luxembourg Tuba Consortium – un lieu d’échanges inédits entre tubas et euphoniums – le musicien professeur, dont l’épouse joue cornet, trompette et piano, est toujours aussi motivé à partager sa passion pour l’euphonium, en particulier, et les cuivres en général, a également créé en décembre 2019 au conservatoire de Luxembourg un brass band entièrement composé d’élèves. La pandémie, après un premier concert inaugural, a freiné l’ardeur de tous. Plusieurs nouveaux rendez-vous sont d’ores et déjà programmés dans les semaines à venir.

Aujourd’hui donc enseignant, le musicien, membre de l’harmonie municipale de Dudelange jusqu’en 2004, aime varier les plaisirs et aborder des domaines musicaux les plus divers. «Je me sens comme un vrai caméléon», ironise celui qui passe d’un registre à l’autre sans aucune appréhension.

Une création autobiographique

A l’image du répertoire purement contemporain, qu’il abordera demain soir au Carré Hollerich avec la création de «A Horse’s End» spécialement écrite pour lui par Alan Williams. «Je prépare actuellement mon doctorat à l’University Salford de Manchester avec mon professeur Alan Williams. Cette partition est quelque peu une satire politique sur le Brexit, auquel vient se greffer la crise sanitaire. Elle s’inspire de mon parcours, j’ai vécu au Royaume-Uni jusqu’en 2019, tout juste avant le Brexit et la Covid. Cette pièce est donc quelque peu autobiographique».

Autre particularité de cette pièce centrale de la soirée de demain: le compositeur, en plus de la partie purement musicale, a prévu le jeu d’une actrice avec une mise en scène adaptée.

Last call au Carré

Installé de longue date à Hollerich, Lucilin va devoir déménager. Photo: Guy Jallay

La soirée de vendredi soir aura aussi un goût de presque nostalgie. Le dernier concert «Lucilin au Carré» aura lieu demain 10 juin à 20 heures au Carré d'Hollerich. L'ensemble Lucilin, dirigé par Pit Brosius, présentera diverses œuvres de Pauline Oliveros, Marco Pütz, Florent Carron-Darras, Klaus Huber. Philippe Schwartz créera la pièce «A Horse's End», composée pour l'occasion par Alan Williams. La soirée verra aussi la participation de l'actrice Irene Fas Fita, dans une mise en scène de Lionel Ménard.

Annoncée de longue date, la réaffectation du site de Paul Wurth, situé à la rue de l'Aciérie, se précise. Lucilin, après de longs mois de répit en attendant la date fatidique, devra libérer les lieux à la rentrée, certains autres locataires sont déjà partis.

Pour l'ensemble de musique contemporaine, l'avenir reste à l'heure actuelle incertain. Les musiciens sont à la recherche d'un lieu adapté à leurs besoins comprenant salles de concert, de répétition, de stockage et d'archivage.

Avant de plier définitivement bagages, Lucilin organisera dans les semaines avant les congés scolaires à venir un dernier rendez-vous festif sur le site.

Concert «Lucilin au Carré», demain vendredi 10 juin à 20 heures au Carré , 1, rue de l'Aciérie, L-1112 Luxembourg-Hollerich. Tarifs : 10, 5 euros (Kulturpas: 1,5), Places limitées. Réservations: hello@lucilin.lu. Informations supplémentaires: www.lucilin.lu





