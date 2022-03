Das luxemburgische Rote Kreuz und die Philharmonie sammeln gemeinsam mit dem Orchestre Philharmonique du Luxembourg Spenden.

Hilfe für die Ukraine

Philharmonie organisiert Benefizkonzert

Das luxemburgische Rote Kreuz und die Philharmonie organisieren gemeinsam mit dem Orchestre Philharmonique du Luxembourg ein Benefizkonzert zugunsten der vom Konflikt in der Ukraine betroffenen Menschen.

Das Konzert findet am 18.03.2022 um 20 Uhr in der Philharmonie statt. Alle Einnahmen des Abends werden dazu verwendet, die zahlreichen Initiativen des Roten Kreuzes in diesem Kontext zu unterstützen.

„In den letzten Tagen waren wir alle Zeugen der dramatischen Situation, mit der sich die Zivilbevölkerung in der Ukraine konfrontiert sah. Für das luxemburgische Rote Kreuz ist es unerlässlich, Nothilfe zu leisten, aber auch zu Spenden aufzurufen, um die humanitäre Hilfe jetzt und in den kommenden Wochen zu gewährleisten. Mit größter Selbstverständlichkeit wollten sich die Philharmonie, ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowie die Musikerinnen und Musiker des Orchestre Philharmonique du Luxembourg dieser Initiative anschließen, um ihrerseits diese humanitäre Hilfe zu unterstützen“, so die Philharmonie in einer Stellungnahme.





„Die vertriebenen Ukrainerinnen und Ukrainer, aber auch alle anderen, die vor Ort geblieben sind, benötigen dringend humanitäre Hilfe, und der Bedarf ist vielfältig: Erste Hilfe, Nahrungsmittel, Geld, Trinkwasser, Hygieneartikel, warme Kleidung, Decken oder auch Laternen“, so das Konzerthaus. „Wir helfen der ukrainischen Bevölkerung, die sich in einer dramatischen Situation befindet, wo immer sie Hilfe braucht: Familien, die in der Ukraine gestrandet sind, Vertriebene an den Grenzen und in Luxemburg“, erklärte Rémi Fabbri, Direktor für humanitäre Hilfe des luxemburgischen Roten Kreuz.

Lionel Bringuier wird die Leitung des Konzerts übernehmen. Foto: Simon Pauly

Das Konzert werde vom Orchestre Philharmonique du Luxembourg unter der Leitung von Lionel Bringuier gespielt. „Sie haben das große Vergnügen, den Pianisten Bruce Liu an ihrer Seite zu begrüßen, den Gewinner des letzten Chopin Wettbewerbs in Warschau und einen jungen Musiker, der am Beginn einer unglaublichen künstlerischen Karriere steht“, schreibt das Konzerthaus.

Bruce Liu übernimmt die Solistenrolle Foto: Philharmonie

Auf dem Programm stehen das Konzert für Klavier und Orchester Nr. 1 von Frédéric Chopin und die Symphonie Nr. 2 von Sergej Rachmaninow.

Tickets für das Konzert sind zum Einheitspreis von 49 erhältlich, ausgenommen Tickets, die im Rahmen der Phil27 Initiative verkauft werden. Mehr unter: www.philharmonie.lu

