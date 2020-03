Fans der Kultband dürfen sich jetzt schon freuen: die Tournee beginnt im November.

Phil Collins geht ab November wieder mit Genesis auf Tournee

Fans der Kultband dürfen sich jetzt schon freuen: die Tournee beginnt im November.

(dpa) - Die Rockband Genesis geht im Herbst erstmals seit 13 Jahren wieder auf Tournee. Sänger Phil Collins, Gitarrist Mike Rutherford und Keyboarder Tony Banks kündigten am Mittwoch die „The Last Domino?“-Tour an und bestätigten damit die seit Monaten andauernden Spekulationen in den Medien. Im November und Dezember finden zunächst acht Konzert in Großbritannien statt. Ihre bislang letzte Tournee hatten Genesis 2007 absolviert.

"Not Dead Yet": Phil Collins kämpft sich zurück ins Leben - und geht auf Tour Rückenprobleme, Alkoholsucht, eine schmerzhafte Scheidung. Die vergangenen zehn Jahre waren nicht die besten für Phil Collins. Doch jetzt meldet sich der 65-Jährige zurück und will wieder auf Tournee.

Begleitet wird das Trio von seinem langjährigen Tourgitarristen Daryl Stuermer sowie von Collins' Sohn Nic. Der 18-Jährige wird am Schlagzeug sitzen, weil sein Vater aus gesundheitlichen Gründen nicht mehr selbst spielen kann. Der ehemalige Genesis-Sänger Peter Gabriel und der frühere Leadgitarrist Steve Hackett, der seit Jahren Konzerte mit Genesis-Musik spielt, sind nicht Teil der Reunion.

Phil Collins' Bühnencomeback als Solokünstler sei der Auslöser für die Wiedervereinigung gewesen, sagte Rutherford am Mittwoch beim Radiosender BBC2. „Phil war die letzten zweieinhalb Jahre auf Tour, es schien also ein guter Zeitpunkt zu sein, um darüber zu sprechen“, sagte Rutherford. „Ich freue mich darauf.“ Collins hatte die Möglichkeit einer Reunion in der Vergangenheit mehrfach angedeutet und auf die enge Freundschaft der drei Musiker verwiesen.

Rock um Knuedler: Mike & The Mechanics auf Jubiläumstour Der Name des diejährigen Headliners des Rock-um-Knuedler-Festivals ist bekannt: Mike & The Mechanics werden am 6. Juli 2014 auf der Place Guillaume auftreten.

Genesis wurden bereits 1967 als Progressive-Rock-Band gegründet. Mit Konzeptalben wie „Selling England By The Pound“ oder „The Lamb Lies Down On Broadway“ wurden sie in den 70er Jahren berühmt. Nach dem Ausstieg von Sänger Gabriel und Gitarrist Hackett orientierte sich die Band in den 80er Jahren erfolgreich in Richtung Popmusik. Zu ihren bekanntesten Hits zählen „Invisible Touch“, „No Son Of Mine“ und „I Can't Dance“. Ihr letztes Studioalbum mit Collins, „We Can't Dance“, veröffentlichten Genesis 1991.