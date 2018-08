Luxemburger Koproduktion „Sibel“ konkurriert bei den Filmfestspielen von Locarno.

Pfeifen statt sprechen

Marc THILL Mit „Sibel“ feiert in diesem Jahr eine Luxemburger Koproduktion Premiere bei den 71. Filmfestspielen von Locarno, die heute Abend beginnen und noch bis zum 11. August dauern. „Sibel“ konkurriert in der Schweiz zusammen mit 14 anderen Produktionen im internationalen Wettbewerb um den Goldenen Leoparden.

Dieser außergewöhnliche Film erzählt die Geschichte einer jungen Frau in einem abgelegenen türkischen Dorf, die seit ihrer Geburt stumm ist und sich nur mit Hilfe einer alten Pfeifsprache verständigen kann. Als sie eines Tages auf einen Deserteur der türkischen Armee stößt, beginnt die Frau, ihre Sicht auf das Leben zu ändern.

Originalsprache des Films ist Türkisch, Regie führen Cagla Zencirci und Guillaume Giovanetti, in den Hauptrollen spielen Damla Sönmez, Erkan Kolcak Kôstendil und Emin Gûrsoy. Koproduziert wurde der Film von der Luxemburger „Bidibul Productions“ zusammen mit Produktionsgesellschaften in Frankreich, Deutschland und der Türkei. Produzent Lilian Eche von „Bidibul Productions“ erzählt, was ihn an diesem Film fasziniert hat.

Herr Eche, wie kam es zur Zusammenarbeit in diesem türkischen Film?

Ich kannte die französische Produzentin des Films, auch wenn wir bis dahin noch nie zusammengearbeitet hatten. Als sie sich für diese Produktion entschied, hat sie mich angerufen. Ich hatte Verbindungen zu den deutschen Produzenten. Da vorauszusehen war, dass dieser Dreh kompliziert werden könnte, haben wir uns zu vier Produzenten aus vier Ländern zusammengetan.

War es schwierig, in der Türkei zu drehen?

Sagen wir mal so: Keine Filmproduktion, kein Dreh ist einfach. Aber es ist ganz bestimmt schwieriger, in der Türkei zu drehen als in einem Studio in Kehlen. Dieser Filmdreh ging aber insgesamt sehr reibungslos voran, auch wenn wir uns in einem sehr schwierigen Terrain in den Bergen am Schwarzen Meer befanden – zudem war es nicht weit vom Irak entfernt.

Was hat Sie an diesem Film besonders inspiriert? Wie sind Sie auf dieses Projekt gestoßen?

Die Geschichte, die der Film erzählt, ist natürlich sehr speziell und auch beeindruckend. Doch außer dem Drehbuch haben mir die beiden Filmregisseure sofort gefallen. Es ist ein Ehepaar: Çagla Zencirci und Guillaume Giovanetti. „Sibel“ ist ihr dritter Spielfilm, den die beiden gemeinsam drehen. Vorher haben sie ihre Filme, „Noor“ (2014) und „Ningen“ (2015), selbst produziert und dabei immer wieder auf Amateurschauspieler zurückgegriffen. Sie sind jeweils für einer Reihe von Wettbewerben nominiert worden und haben auch einige Preise gewonnen. Diesmal wollten sie in ihrer kreativen Arbeit vorankommen und haben daher auf Produzenten zurückgegriffen und mit professionellen Schauspielern gedreht.

Ist es für einen Filmproduzenten waghalsig, mit unbekannten Regisseuren zu arbeiten?

Ja und Nein. Wir von „Bidibul Productions“ sind es gewohnt, Filme von Newcomern zu produzieren. Wir machen gerne solche Erstlingswerke, wir haben keine Angst davor. Für Filmcrew und Filmregisseur ist das immer eine bleibende Erinnerung.

Was erzählt der Film „Sibel“?

Sibel ist eine 25 Jahre junge Frau, wohnt mit Vater und Schwester in einem sehr isolierten Dorf in den Bergen. Sie ist taub, kommuniziert mit einer Pfeifsprache, die es in der Türkei tatsächlich gibt (die türkische Pfeifsprache ist im Dezember 2017 in die Unesco-Liste des dringend erhaltungsbedürftigen immateriellen Kulturerbes aufgenommen worden). Wegen ihrer Behinderung aber wird Sibel von der Dorfgemeinschaft ausgeschlossen. Sie streift durch die Berge und trifft dabei eines Tages einen verletzten Deserteur, worauf sich das Leben dieser Frau verändert.

Welche Produktionsschritte wurden in Luxemburg gemacht?

Wir von „Bidibul Productions“ waren bei der Finanzierung dabei, Wir haben auch beim Dreh geholfen, und danach waren wir für die gesamte Postproduktion zuständig.

Wie wichtig ist für Sie die Teilnahme am Filmfest in Locarno, einem Autorenfilmfestival?

Wir sind natürlich sehr froh darüber. Filmfestspiele sind für Produktionen sehr wichtig, um die Filme und Filmregisseure bekannt zu machen. Natürlich wünscht man sich, dass ein Spielfilm sein Publikum findet. Aber Autorenfilme werden nicht deswegen gedreht. Wir von „Bidibul Productions“ produzieren auch Filme, die ein größeres Publikum haben, etwa „Croc blanc“ und „Boule & Bill“, und das erlaubt uns, auch mal schwierigere Produktionen, wie diese, zu finanzieren. Damit wollen wir zeigen, dass Kino nicht immer nur Stars zeigen muss, und auch nicht allein von Glanz und Glamour lebt.

„Sibel“ wird in Locarno am 3. August, um 16.30 Uhr, am 4. August, um 9 Uhr, und am 5. August, um 18.30 Uhr, gezeigt.