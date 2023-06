Am Samstag, dem 3. Juni, steht der deutsche Musiker auf der Bühne des Usina Festivals. In einem Gruppeninterview spricht er über sein neues Album.

Peter Fox: „Ich bin ein Popschwein“

Steffen RÜTH Am Samstag, dem 3. Juni, steht der deutsche Musiker auf der Bühne des Usina Festivals. In einem Gruppeninterview spricht er über sein neues Album.

Filmstudio Babelsberg in Potsdam, Dienstagnachmittag. Etwa fünfzig Journalistinnen und Journalisten warten bei Brause und Schokoriegeln auf einen der coolsten und lässigsten Menschen Deutschlands. Dann schlendert er einfach rein und setzt sich aufs Podium, Aufregung Fehlanzeige.

Peter Fox erzählt von seiner neuen Platte „Love Songs“ – elf Stücke und 35 Minuten kurz – und von seiner Entscheidung, wieder solo Musik zu machen.

Peter Fox, die Erwartungen an Ihr zweites Soloalbum fünfzehn Jahre nach „Stadtaffe“ sind riesig. Wie sind Sie mit dem Druck zurechtgekommen?

Tatsächlich habe ich den ganzen Ballast anfangs nicht gespürt, sondern einfach Musik gemacht. Für mich spielt der Vergleich mit „Stadtaffe“ jetzt nicht so eine große Rolle. Und was die Erwartungshaltung betrifft: Die ist da, das merke ich auch, doch daran kann ich sowieso nichts ändern.

Der Sänger Peter Fox während einer Pressekonferenz im Filmpark Babelsberg. Foto: Soeren Stache / dpa

Wie haben Sie sich in den fünfzehn Jahren seit „Stadtaffe“ verändert?

Auf jeden Fall bin ich viele Illusionen losgeworden. Früher war ich romantischer veranlagt, habe aber noch mehr versucht, den Toughen zu machen. Jetzt habe ich das Gefühl, das wäre lächerlich. Es ist auch ein Alters- oder Lebenserfahrungsding, dass ich viele Dinge heute nicht mehr so ernst nehmen kann.

Als ich jünger war, haben mich Filme total begeistert. Heute denke ich schnell „Das ist doch nicht echt, sondern ausgedachte Scheiße“. Auch der Musik- oder Rap-Kultur, wo ich früher auch die Attitüde und die Posen geil fand, kann ich nicht mehr so viel abgewinnen. Seit ich weiß, dass die ganzen Rapper auch nur Würste sind wie ich, kriegt mich das alles nicht mehr so.

Sie haben 2009 deutlich gesagt, dass Sie nur noch im Kollektiv Musik machen möchten. Jetzt sind Sie doch wieder solo am Start …

… ja, bescheuert, ne (lacht).

Wie kam es also zu dem Meinungsumschwung?

Das mit dem Kollektiv stimmt nach wie vor. Ich habe die Platte nicht im stillen Kämmerlein gemacht, sondern zusammen mit sehr vielen guten Musikern und Produzenten. Mit anderen Leuten zusammen Musik zu machen, ist viel geiler, als es alles alleine zu machen.

Ursprünglich war auch jetzt, wie schon bei der ersten Peter-Fox-Platte, wieder nicht geplant, ein Soloalbum zu machen. Ich wollte mit dem Rapper Trettmann ein paar Songs zusammen machen, eine EP vielleicht, dann hat er aus diversen Gründen abgesagt, ich hatte aber schon angefangen mit Beats und ein paar Themen.

Irgendwann hatten wir sechs, sieben Songs und dann hieß es gleich „Ey, warum machst du kein Album?“ Erst wollte ich nicht. Dann dachte ich „Warum eigentlich nicht?“ Und jetzt ist es halt so (lacht).

Der Track „Zukunft Pink“ ist gleich ein Riesenhit geworden. Haben Sie mit den begeisterten Reaktionen gerechnet?

Nein. Mich freut natürlich sehr, dass „Zukunft Pink“ so gut angekommen ist. Aber darüber mache ich mir keine Gedanken. Ich möchte vor allem versuchen, mich selbst zu begeistern mit dem, was ich mache. Daher haben wir viel Frische drin und nicht viel gemacht, das so klingt wie vor fünfzehn Jahren.

Mir geht es nicht darum, was zu machen, das möglichst erfolgreich ist. Ich bin zum Glück ein Popschwein. Ich mag Sachen, die anscheinend auch viele andere Leute mögen. Aber das ist nicht das, worum es mir geht. Sondern ich will frische Sachen machen, die ich jetzt und heute gut finde.

Wie haben Sie sich inhaltlich von „Stadtaffe“ zu „Love Songs“ entwickelt?

Der Humor hat sich ein bisschen geändert. „Stadtaffe“ war ziemlich machohaft, auch wenn ich schon immer versucht habe, klarzustellen, dass ich nicht der Überchef und der große Checker bin. Ich habe auch versucht, das statusfixierte Affengehabe humorvoll zu betrachten.

Ich will frische Sachen machen, die ich jetzt und heute gut finde. Peter Fox, Musiker und Sänger

Der Humor war auch darauf begründet, dass man mit bestimmten Klischees zwischen Mann und Frau spielt. Inzwischen funktionieren halt manche von den Sachen nicht mehr. Aber es gibt definitiv nicht genug Liebe auf der Welt – deshalb beschloss ich, die Platte so zu nennen.

Zur Person Peter Fox, 51 Jahre alt, geboren als Pierre Baigorry in Berlin und berühmt für Songs wie „Alles neu“ und „Haus am See“ vom Solodebütalbum „Stadtaffe“ aus dem Jahr 2008, veröffentlichte vor Kurzem sein neues Album „Love Songs“. Fox, im eigentlichen Hauptberuf Co-Frontmann der Reggae-Pop-Dancehall-Band Seeed, ist also gerade zweifelsohne der Popstar des Moments.

Sehen Sie zwischen „Stadtaffe“ und „Love Songs“ auch Gemeinsamkeiten?

Musikalisch auf jeden Fall, auch wenn ich es tendenziell langweilig finde, mich zu wiederholen. Aber bei „Regen in Dubai“ haben wir wieder schöne Streicher dabei, das ist bewusst eine Farbe von damals, die ich einfach auch liebe. Noch mehr als mit Streichern haben wir allerdings mit Chören gemacht.

Ganz wichtig bei der Produktion war mir, dass man hört, dass Menschen involviert sind. Dass es nicht wie eine Laptop-Produktion klingt. Wir haben zum Beispiel mit Freunden Gesangsessions beim Barbecue im Garten gemacht. Wir haben extrem darauf geachtet, dass man Leute hört.

Für „Zukunft Pink“ sind Sie allerdings nicht nur gefeiert, sondern auch hart angegangen worden. Es hieß, etwa von dem Journalisten Malcolm Ohanwe, Sie hätten den südafrikanischen Dance-Music-Stil Amapiano verwendet, ohne ausreichend kenntlich gemacht zu haben, woher diese Musik kommt. Der Vorwurf lautet: kulturelle Aneignung.

Wir waren auf der Bühne immer relativ multikulturell unterwegs, bloß war das vor zwanzig Jahren, auch in unserer Bubble, einfach nicht so ein Thema. Ich akzeptiere, dass sich vieles geändert hat seitdem. Es ist größtenteils richtig so, wenn sich Leute melden, für ihre Rechte einstehen und sagen „Dieses finden wir nicht cool, und jenes muss sich ändern.“ Da haben wir alle, auch ich, noch einiges zu lernen.

Peter Fox beim Lollapalooza Festival am Berliner Olympiastadion 2022. Foto: Britta Pedersen / dpa

Ich fand trotzdem die Diskussion nicht cool und nicht fair. Jeder, der mit mir zu tun hat, weiß, dass das nicht meine Musik ist. Ich habe das auch nie behauptet, im Gegenteil. Das wurde von der anderen Seite nicht gut und akkurat recherchiert. Plötzlich stand ich vor der Situation, dass über meine Person kulturelle Aneignung verhandelt wurde, während andere Punkte, die mir mit dem Song voll wichtig waren, zum Beispiel „Tax me now“, überhaupt nicht besprochen wurden.

Aber da gibt es kein Rumgeheule, auch wenn mich die Diskussion betroffen gemacht hat. Ich sage mal: You live, you learn. Ich hätte das alles geiler kommunizieren müssen, dann wäre es auch smoother gelaufen.

Liebeslieder sind ein ganz schwieriges Feld, gerade in Deutschland. Warum heißt Ihr Album „Love Songs“ und ist voll mit Liebesliedern?

Ich wollte das Album erst „Zukunft Pink“ nennen, aber dadurch, dass ich erstens den Song ein bisschen durchgenudelt finde und auch durch diese leichte graue Wolke, die durch die Aneignungsdiskussion über dem Stück hing, wollte ich einen anderen Titel.

Plötzlich stand ich vor der Situation, dass über meine Person kulturelle Aneignung verhandelt wurde. Peter Fox zu seinem Song „Zukunft Pink“

Ich überlegte, worum es in den Songs geht, was ich eigentlich vermitteln will, und heraus kam: Liebe. Punkt. Das Album ist voller Geschichten, die mit Liebe zu tun haben – es gibt ein paar Liebeslieder im klassischen Sinne wie „Tuff Cookie“ oder auch Songs über die Abwesenheit von Liebe.

In „Ein Auge blau“ bekommen Sie ganz schön auf den Deckel, in „Zukunft Pink“ schauen Sie mit sehr viel Zuversicht aufs Leben. Wie haben Sie selbst die Liebe in den vergangenen Jahren empfunden?

Das Leben besteht aus einem Haufen persönlicher Krisen, durch die man geht und aus denen man wieder rauskommt. Mal hat man eine geile Zeit, und dann ist es wieder scheiße.

Ich bin mir schon bewusst, dass ich eigentlich ein sehr cooles Leben habe. Seit ich 30 bin, kann ich vom Musikmachen super leben, und inzwischen wirklich mehr als super, und trotzdem habe ich Sachen, die bei mir überhaupt nicht funktionieren, bei denen ich voll der Loser bin. An denen arbeite ich, und merke: Man bleibt doch der, der man ist (lacht).

