(str) - Auch im kommenden Jahr wird es kein Rock-A-Field-Festival in Roeser geben. Das teilte der Veranstalter am Freitagabend mit.



"Lieber RAFer", ist auf der Facebook-Seite des Festivals zu lesen. "Wir haben uns entschieden unser Sabbatjahr um ein weiteres Jahr zu verlängern. Deshalb wird es 2018 kein Rock-A-Field geben."

Im Jahr 2017 habe man eine sehr schöne Zeit damit verbracht, neue Projekte auszuarbeiten. Diese seien den Veranstaltern im Handumdrehen ans Herz gewachsen. Das Rock-A-Field-Projekt sei nicht tot. Man arbeite daran, dem Festival eine neue Form zu geben - aber alles zu seiner Zeit.



Nach der Absage für das Jahr 2017 hatte "Den Atelier" angekündigt, das Rock-A-Field 2018 werde mit dem Kulturministerium als Partner zurückkehren - und demnach mit öffentlichen Geldern unterstützt werden.



Der Grund für die erstmalige Absage waren offenbar rückläufige Verkaufszahlen. Wie Veranstalter Laurent Loschetter damals erklärte, seien im Jahr 2016 trotz Headlinern wie Deichkind und Pixies am ersten Festivaltag nur knapp 8.000 Zuschauer auf dem Festivalgelände gewesen. In den Jahren lag die Besucherzahl am ersten Tag bei rund 14.000.